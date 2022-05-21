Росія випустила ракети по Вінницькій та Рівненській областях: куди влучили

Окупанти ракетами обстрілюють Рівненську та Вінницьку області. Сьогодні українські військові збили ворожу ракету поблизу міста Немирів. Про це в Telegram-каналі повідомив голова Вінницької ОВ Сергій Борзов.
"Ракетний обстріл над Вінницькою областю! Біля Немирова збили ракету", – написав Борзов.
За його словами, спрацювала ППО.
Водночас голова Рівненської ОДА Віталій Коваль повідомив, що російські військові поцілили ракетою в об'єкт військової інфраструктури в області.
"По території області завдано ракетного удару – об'єкту військової інфраструктури. Наразі кількість жертв та масштаби руйнувань уточнюються", – повідомив він у своєму Telegram-каналі.
Повітряна тривога на території областей ще продовжується.
Ситуація в Україні 21 травня
- В Україні продовжуються обстріли вздовж усієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов'янському напрямку. Залишається загроза ракетних ударів із території Білорусі. Крім того, в Маріуполі противник вживає заходів щодо відновлення функціонування порту.
- Російські окупанти планують відновити наступ у напрямку Ямпіль – Сіверськ з форсуванням річки Сіверський Донець. Там зафіксували зосередження спеціальної техніки. Також загарбники перекидають додаткові підрозділи.
- Ще однією жертвою безглуздих дій російських загарбників став стадіон "Сонячний" у Харкові. Під час одного з обстрілів окупанти практично знищили арену, на якій тренувалася збірна України.
- Російські окупанти за добу втратили 150 людей особового складу, 26 бойових броньованих машин та 1 вертоліт.
- У Маріуполі окупанти проводять евакуацію мирного населення. При посадці окупанти повідомляють мешканцям міста, що їх повезуть до села Безіменне Азовського району, де розміщується фільтраційний табір, а потім відправлять до Росії.