У РФ придумали новий трюк, як постачати "гарматне м'ясо" в Україну

Військовий розповів, що відбувалося у них / Фото: Колаж: Сьогодні
У Росії чоловікам пропонують "гуманітарну" роботу, проте вони потрапляють усі на фронт. У цьому їм сприяють маса агентств, які пропонують хороші та легкі гроші. Про це слідчим СБУ розповів полонений загарбник, який приїхав за контрактом нібито як "різноробочий".
Рекрутингові компанії Росії наразі шукають "добровольців" для армії. Пропонують непогані зарплати на відновлення окупованих територій на сході України – розбирати завали або вантажити гуманітарну допомогу. Так вони пишуть в оголошеннях.
Полонений розповів, що він пішов на контракт через особливо складне фінансове становище.
Військовий розповів, що, наприклад, уродженець Удмуртії підписав контракт з РФ на 2 місяці, але щось пішло не так.
" Сказали, що будеш розвантажувати, завантажувати допомогу, Через тиждень нас перекинули в Луганськ, в Золоте, нас було 32 людини, 7 потрапило в полон, 6 пішло назад, решта двохсот (вантаж 200 – ред). Я особисто сам отримав поранення. Першого дня відмовилося 82 особи, потім не знаю. Дуже багато призовників, і що показують по телевізору – не вірте. Я сам особисто на собі все це пройшов, що наї**ваю, бл**ть. Наші пацани мали багато начальства, а коли приїхали залишився один взвод, 82 особи, які відмовилися в перший день, навіть не відомо, що з ними. Хтось каже: розстріляли, хтось каже, що під статтю. Але їздити зараз, вам, пацани я вам у жодному разі не раджу", – сказав полонений з жалем.
Перехоплення розмов російських військових
- Родичі окупантів обурюються порядками в армії Росії . Батько російського військового розповів історію про майора, який втратив усю роту на війні в Україні та втік додому.
- Дружини російських окупантів вигадують різні способи, як краще втекти з війни в Україні . В одному з перехоплень з'ясувалося, що солдати РФ не хочуть йти вперед. Також вони не довіряють своїм командирам.
- Один із військових поскаржився, що вони страждають від спеки , тому що російське командування видало їм лише теплу форму
- Із Маріуполя привезли 10 повних КамАЗів із "вантажем 200". Це випливає з чергового перехоплення телефонної розмови між окупантом та його дружиною, опублікованого СБУ.
- 3 квітня СБУ перехопила розмову російського солдата зі своєю сестрою, де він скаржиться на керівництво, яке взагалі не цінує військових.
- В одному з перехоплень російські окупанти зізнаються, як розстрілюють мирних жителів в Україні займаються мародерством і навіть їдять собак.
- Військові РФ розкрили причину відведення своїх військ . Як виявилося, вони очікують і бояться ЗСУ, які почали переходити у контрнаступ та звільняти населені пункти.
- Стало відомо, що серед російських окупантів зростає невдоволення найвищим командуванням РФ і назрівають бунти. Багато солдатів на межі божевілля від того, що кожен день їм доводиться відправляти до РФ колони вантажівок із трупами.
- Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російського солдата. Окупант розповів, що його колеги просто використовують як приманку для Збройних сил України . Одну групу кидають, щоб їх розбили – іншій вдається пройти.