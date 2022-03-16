Вторжение России, день 21-й. Оккупанты остановлены на Николаевском направлении, а Байден выделит Украине еще 1 млрд долларов – онлайн

Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины. Задачи по разгрому ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие противником не выполнены. Оккупанты остановлены на Николаевском направлении.

Сайт Сегодня продолжает вести онлайн-репортаж всех военных событий.

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16 марта

11:41 Этим утром бойцы украинской ПВО сбили два истребителя Су-30 российских оккупантов, сообщает Командование воздушных сил ВСУ.

11:33 Обнародован список украинских волонтеров, которых оккупанты взяли в заложники в здании бучанского горсовета:

Гапченко Дмитрий Александрович;

Черкасский Леонид Ефимович;

Цыган Николай Владимирович;

Ющенко Анатолий Викторович;

Уманец Владимир Александрович;

Матюк Сергей Александрович.

11:18 Сегодня горожане сталкиваются с массой проблем, немыслимых в мирное время. Например, как выгулять домашнего питомца, когда запрещено появляться на улице? Читайте правила выгула собак на время комендантского часа в материале "Сегодня".

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11:12 Сухопутные войска ВСУ в Facebook опубликовали видеоуничтожения колонны вражеской техники под Киевом. В свою очередь, в Генштабе ВСУ сообщили, что за последние сутки украинские защитники уничтожили почти 400 единиц военной техники российских оккупантов.

10:46Российско-оккупационные войскавпервые бомбили гражданские объекты в Запорожье – железнодорожный вокзал и ботанический сад, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

10:33 Российские оккупанты устроили погром в городском совете города Буча Киевской области и захватили в заложники сотрудников и волонтеров. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Facebook Бучанского городского совета.

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10:12 Российские оккупанты обстреляли Винницкую область, сообщает "Сегодня". К счастью, жертв нет. По словам главы Винницкой ОВА Сергея Борзова, это был ракетный обстрел. Всего прогремело два мощных взрыва.

09:38 Жители Николаева, которые несколько последних дней живут под обстрелами оккупантов, получили гуманитарную помощь от США, Италии и Германии. В город уже привезли 15 тонн еды и медикаментов. Об этом сообщили в пресс-центре ООС. По информации командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергея Наева, гуманитарная помощь состоит из таких товаров:

детское питание Fondazione Francesca Rava из Италии;

консервированные супы от Ukraine-Hilfe Berlin из Германии;

шовные материалы и медикаменты от MedGlobal из США.

09:17Украинские защитникиразбили военную технику российских оккупантов на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном. Пылающие вертолеты попали на спутниковые снимки, которые опубликовал американский телеканал CNN.

Сразу после меткого удара

"Это самый разрушительный известный удар, который украинские военные нанесли против российских вертолетов во время войны: как минимум три российских вертолета были замечены в пожаре или уничтожены в аэропорту", – пишет СМИ.

09:11 Оккупанты обстреляли 12-этажный жилой дом в Шевченковском районе столицы, сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева. Произошел обвал дома на 12-м и техническом этаже, также был частично поврежден соседний 9-этажный дом. По предварительной информации, пострадали два человека.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

08:33 Россия никогда не возьмет Киев, цитирует мэра столицы Виталия Кличко сайт "Сегодня".

"На сегодняшний день могу сказать ясно: работаем в коммуникации с военными, постоянно работаем с теробороной. Планы россиян взять Киев не реализуются. Никогда! Если они в крайнем случае и смогут взять какие-нибудь здания, людей они не возьмут. Город Киев – это не только стоящие в нем здания, возведенные здесь. Киев – это в первую очередь люди", – сказал он.

Мэр добавил, что обстрелами оккупанты пытаются навести страх, панику в городе, но получают обратный эффект – у людей возникает злоба, ненависть и желание мстить.

08:33 Сегодня в Киеве и области запрещено передвигаться по городу без спецпропусков – комендантский час объявлен до 7:00 17 марта.

08:24 Российские захватчики по состоянию на 15 марта потеряли до 40% подразделений, которых Россия привлекла для войны против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба

08:12 Оккупанты убили 15 марта 4 жителей Донецкой области, сообщил глава Донецкой ОВА/ОДА Павел Кририленко.

"15 марта россияне убили еще 4 жителей области: 2 в Угледаре и 2 в Верхнеторецком. Точное количество жертв в Волновахе и Мариуполе установить сейчас невозможно", – уточнил Кириленко.

07:53 Около 1,5 млн украинских детей стали беженцами с момента российского вторжения 24 февраля, заявил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер. Отмечается, что каждый день за последние 20 дней в Украине более 70 тысяч детей становятся беженцами, а ежеминутно из страны бегут 55 детей.

07:42 После окончания войны с Россией Украине понадобится несколько лет только на разминирование, без которого невозможно восстановление разрушенных обстрелами объектов. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время брифинга, пишет "Украинская правда".

07:39 В Борисполе простились с легендарным полковником Вооруженных сил Украины, командиром 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила (2017-2020), участником российско-украинской войны, народным Героем Украины, начальником управления контроля безопасности Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных сил Украины Валерием Федоровичем Гудзем. Полковник погиб на фронте 12 марта в Луганской области. Об этом сообщается на ФБ-странице Министерства обороны Украины.

"Он не должен был там быть, но решил воевать: взял на себя командование подразделением и как настоящий герой принял бой. Господин полковник, честь! Родной Борисполь и вся Украина будет мстить за вас, пока мы живы!" – говорится в сообщении благотворительного фонда "Вернись живым".

Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Украинцы, пришедшие на прощание с героем, преклонили колени перед его гробом.

07:22В ночь на 16 марта российские оккупанты обстреляли с корабля ракетами украинское побережье вблизи села Тузлы Одесской области. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Facebook.

"Хотели прощупать систему береговой обороны. Результат не достигнут. Попыток высадки десантных войск не было", – говорится в сообщении.



07:17 За 20 дней российского вторжения Силы обороны Украины ликвидировали 10 человек из состава высшего командования русских войск, сообщает Центр противодействия дезинформации и информационной безопасности при СНБО. Среди них четверо генерал-майоров, трое полковников и трое подполковников. На данный момент ликвидировали:

генерал-майора Магомеда Тушаева,

генерал-майора Виталия Герасимова,

генерал-майора Андрея Колесникова,

генерал-майора Андрея Суховецкого,

полковника Андрея Захарова,

полковника Сергея Порохню,

полковника Игоря Николаева,

подполковника Юрия Агаркова,

подполковника Дмитрия Софронова,

подполковника Михаила Ермолина.

"Смерть ждет каждого военного РФ, каким бы "элитным" или "редким" его не считали оккупанты. На украинской земле ему одна цена – удобрение для черноземов. Слава Украине!",- подчеркнули в Центре.

06:11 Восстановление Украины после войны будет стоить более 560 млрд долларов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время встречи с главами правительств Польши, Чехии и Словении 15 марта.

"Собственно, это те средства, которые будут нужны, чтобы восстанавливать наше государство — и за счет средств репараций РФ, и за счет средств наших партнеров... Мы верим, что страны-партнеры также присоединятся к этому масштабному плану", – уточнил украинский премьер.

05:49Джозеф Байден намерен 16 марта объявить о выделении Украине военной помощи еще на сумму 1,01 млрд долларов. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США. Ожидается, что эта сумма будет включать в себя те же виды военной техники, которые, по словам США, больше всего нужны украинцам. Это противотанковые и противовоздушные системы, включая переносные средства ПВО, такие как Javelin и Stinger.

05:37 Наступает самая опасная фаза войны Украины с Россией, цитирует "УНИАН" бывшего спецпредставителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера.

"...Путин знает, что проигрывает, и удваивает агрессивные действия, даже когда его стратегическая позиция ослабевает. Это значит, что сейчас мы вступаем в самую опасную фазу злополучной путинской кампании. США и Запад должны осторожно управлять этой ситуацией...", – считает Волкер.

05:22 На переговорах украинской делегации с представителями РФ звучат более реалистичные позиции, но для того, чтобы решения были в пользу Украины, нужно еще время. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем новом обращении к украинцам.

05:17. ПАСЕ на заседании 15 марта признала Приднестровье зоной российской оккупации.

04:24. Американский телеканалCNN сообщил, что во вторник, 15 марта, украинские военные уничтожили несколько российских военных вертолетов в захваченном оккупантами международном аэропорту Херсона.

03:46. В Борисполе простились с полковником, который погиб в бою в Луганской области.

03:09. Администрация Белого дома не спешит закрывать небо над Украиной, чтобы сохранить больше жизней граждан нашей страны, на жилые дома которых регулярно летят бомбы международного преступника Владимира Путина.

01:18. Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины. Задачи по разгрому ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие противник не выполнил. Оккупанты остановлены на Николаевском направлении.

00:59. Несмотря на обстрел столицы Украины рано утром 15 марта, сюда прибыли лидеры трех европейских государств – премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и его коллега из Словении Янез Янша. Выйдя к журналистам, президент Украины Владимир Зеленский заявил: "С такими друзьями мы победим".

00:07.Готовился к захвату власти: в Харьковской области СБУ задержала депутата ОПЗЖ.

00:06. Армия России перешла к более активному использованию своего Военно-морского флота в войне против Украины. Днем стало известно, что с моря были обстреляны два населенных пункта в Одесской области, а вечером пришло сообщение, что российские оккупанты начали обстреливать с кораблей Мариуполь.