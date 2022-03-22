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Оккупанты ударили по Ровенской области ракетами (фото, видео)

22 марта, 23:29
С начала суток удалось сбить беспилотник и ракету

Оккупанты ударили по военному объекту/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты запустили ракеты по Ровенской области. С начала суток пять раз звучал сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

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"За день наши Вооруженные Силы сбили один беспилотник и одну ракету. Во время одной из тревог вечером, враг трижды нанес удар по объекту военной инфраструктуры. На месте работает комиссия. Ущерб устанавливается", — сказал Коваль.

Оккупанты активизировались в западном направлении/Фото:"Сегодня"

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