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Окупанти вдарили по Рівненській області ракетами (фото, відео)

22 березня, 23:29
З початку доби вдалося збити безпілотник та ракету

Окупанти ударили по військовому об'єкті/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти запустили ракети по Рівненській області. З початку доби п'ять разів звучав сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

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"За день наші Збройні Сили збили один безпілотник та одну ракету. Під час однієї з тривог увечері ворог тричі завдав удару по об'єкту військової інфраструктури. На місці працює комісія. Збитки встановлюються", — сказав Коваль.

Окупанти активізувалися в західному напрямку/Фото: "Сьогодні"

Війна в Україні 22 березня

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