Окупанти вдарили по Рівненській області ракетами (фото, відео)

Російські окупанти запустили ракети по Рівненській області. З початку доби п'ять разів звучав сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

"За день наші Збройні Сили збили один безпілотник та одну ракету. Під час однієї з тривог увечері ворог тричі завдав удару по об'єкту військової інфраструктури. На місці працює комісія. Збитки встановлюються", — сказав Коваль.