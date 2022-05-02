Дежурит на блокпосте, готовит и убирает: экс-генпрокурор Луценко служит в теробороне (фото)

Луценко говорит, что очень неприхотливый боец, потому что служил в советской армии и 2,5 года провел в тюрьме

Юрий Луценко рассказал о службе в терробороне. / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко служит в батальоне территориальной обороны Николаевской области. До этого – был среди защитников Киева.

Об этом Луценко рассказал в интервью "Цензор НЕТ".

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Луценко рассказал, что служит во второй линии обороны ТРО.

"ТРО – это, по сути, обычная пехота. Как издевается мой старший сын, который в 2014 был в 55-м артиллеристом, "ты – обычная окопная пехота, даже не мотострелок". Я прибыл для несения службы со своим пистолетом-пулеметом, называется МП-5, это "внук" так называемого Шмайсера. Здесь мне выдали старенький "АК-74", – рассказал экс-генпрокурор.

Он также добавил, что с помощью друзей его подразделение имеет наибольшее количество нормальных передвижных средств.

"Имеем 4 бронированных автомобиля; соответственно, на них установлены пулеметы, и в случае угрозы прорыва на любом направлении мы выезжаем туда для усиления. Это наша общая задача", – пояснил Луценко.

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Юрий Луценко служит в теробороне. Фото: Цензор НЕТ

Что делает Луценко в теробороне

Также бывший генпрокурор рассказал, что входит в круг его обязанностей.

"Прежде всего, дежурство, дневное и ночное. Вот через 5 часов я заступаю на дежурство. По два часа два человека поочередно охраняют место дислокации. В Киеве мы несли службу на последних блокпостах гостомельского шоссе. Здесь – подготовка техники, стрельбы на полигоне, ночные выезды для прикрытия снайперов. Кроме этого, мои обязанности – приготовление пищи, уборка помещения или того места вне населенного пункта, где дислоцируется наше подразделение", – рассказал экс-глава Генпрокуратуры.

В частности, он упомянул, что впервые в жизни готовил плов на 15 литров.

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Чередование Луценко на кухне. Фото: Цензор НЕТ

"Вообще-то стоит сказать честно: в 58 лет Луценко, с точки зрения физических параметров – х*ровый боец как для штурмовика. С другой стороны, для задач ТРО я подходю: стрелять обученного в советской армии – и поддерживаю эту способность еще со времен МВД, а затем и ГПУ, кроме того, я могу нести службу в любых условиях. тот, кто служил в советской армии, а затем еще 2 с половиной года провел в тюрьме, очень неприхотлив. Спать на цементном полу, или в полевой палатке, или в закопанном на полтора метра под землю блиндаже – это все абсолютно нормально", – рассказал Луценко.

Место, где отдыхает экс-генпрокурор. Фото: Цензор НЕТ

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