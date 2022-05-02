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Чергує на блокпості, готує та прибирає: екс-генпрокурор Луценко служить в теробороні (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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2 травня, 16:07
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Луценко каже, що дуже невибагливий боєць, бо служив в радянській армії та 2,5 роки провів у тюрмі
Юрій Луценко розповів про службу в теробороні.
Юрій Луценко розповів про службу в теробороні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко служить у батальйоні територіальної оборони в Миколаївській області. До цього – був серед оборонців Києва.

Про таке Луценко розповів в інтерв'ю "Цензор НЕТ".

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Луценко розповів, що служить в другій лінії оборони ТРО.

"ТРО – це, по суті, звичайна піхота. Як знущається мій старший син, який в 2014 був в 55-й артилеристом, "ти – звичайна окопна піхота, навіть не мотострілок". Я прибув для несення служби зі своїм пістолетом-кулеметом, називається МП-5, це "внук" так званого "Шмайсера". Тут мені видали старенький "АК-74", – розповів ексгенпрокурор.

Він також додав, що за допомогою "друзів" його підрозділ має найбільшу кількість "нормальних" пересувних засобів.

"Маємо 4 броньовані автомобілі; відповідно, на них встановлено кулемети, і в разі загрози прориву на будь-якому напрямку ми виїжджаємо туди для підсилення. Це наша загальна задача", – пояснив Луценко.

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Юрій Луценко служить в теробороні. Фото: Цензор НЕТ

Що робить Луценко в теробороні

Також колишній генпрокурор розповів, що входить до кола його обов’язків.

"Передусім, чергування, денне і нічне. От через 5 годин я заступаю на чергування. По дві годин два чоловіки по черзі охороняють місце дислокації. В Києві ми несли службу на останніх блокпостах гостомельського шосе. Тут – підготовка техніки, стрільби на полігоні, нічні виїзди для прикриття снайперів. Окрім цього, мої обов’язки – приготування їжі, прибирання приміщення або того місця поза населеним пунктом, де дислокується наш підрозділ", – розповів ексочільник Генпрокуратури.

Зокрема, він згадав, що вперше в житті готував плов на 15 літрів.

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Чергування Луценка на кухні. Фото: Цензор НЕТ

"Взагалі-то варто сказати чесно: у 58 років Луценко, з точки зору фізичних параметрів – х*ровий боєць як для штурмовика. З іншого боку, для завдань ТРО я підхожу: стріляти навчений у радянській армії – і підтримую цю здатність ще з часів МВС, а потім і ГПУ. Окрім цього, я можу нести службу в будь-яких умовах. Бо той, хто служив у радянській армії, а потім ще 2 з половиною роки провів у тюрмі, є дуже невибагливим. Спати на цементній підлозі, або в польовому наметі, або в закопаному на півтора метра під землю бліндажі – це все абсолютно нормально", – розказав Луценко.

Місце, де відпочиває ексгенпрокурор. Фото: Цензор НЕТ

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