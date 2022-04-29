Юнус: Кадырова снесут чеченцы

Кадырова создал режим Путина, с ослаблением последнего, придет конец и самому Кадырову, считает политолог

Рамзан Кадыров (слева) и Рамис Юнус (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Политолог Рамис Юнус убежден, что главу Чеченской республики Рамзана Кадырова устранят свои же, как только личная власть президента РФ Владимира Путина ослабеет.

Об этом он рассказал в интервью Наталье Влащенко на YouTube-канале "Україна 24".

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Перспектив у него после падения кремлевского режима – никаких, убежден политолог.

"Завтра же с Кадыровым разберутся, более того, свои же чеченцы. К нему накопилось много вопросов не только у них, но и у жителей соседних регионов. Чужие этим заниматься не будут, руки не дойдут. Чеченцы, которые были в свое время за Джохара Дудаева и Аслана Масхадова, сами решат вопрос", – сказал он.

Политолог убежден, что дела обстоят несколько иначе, чем преподносит путинская пропаганда.

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"Надо знать Чечню. Я как уроженец Кавказа, понимаю, что не все так, как это пытаются показать. Путин сам и создал страшилку, чтобы пугать гражданское население Украины. Мол, придут головорезы с отличным от русских менталитетом. Для этого чеченцев отправили в Украину", – отметил он.

По мнению Юнуса, в реальности чеченские подразделения ничего собой не представляют как военная сила. Они нужны, чтобы внушать страх. Что касается Кадырова, ему отведена конкретная роль, которая предполагает также участие в междоусобных разборках в РФ.

"История показывает, военное поражение – это смерть режима. Так бывает всегда", – подытожил Юнус.

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