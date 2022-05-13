ВСУ разбили россиян при попытке форсировать Северский Донец – разведка Британии

Наши военные сорвали планы российских оккупантов по форсированию реки Северский Донец на Донбассе. Об этом в Twitter сообщает Минобороны Великобритании, ссылаясь на данные своей разведки
РФ пытается прорваться к Славянску и Краматорску, усилия российская армия сосредоточила в районе Изюма и Северодонецка. На этом направлении главной задачей было окружить украинских военных в зоне ООC, чтобы отрезать их от подкрепления или поддержки с запада.
Украинские военные дали отпор оккупантам и предотвратили попытку их переправы через реку на Донбассе.
При форсировании Северского Донца к западу от Северодонецка российская армия потеряла значительные маневренные бронетанковые элементы по крайней мере одной батальонно-тактической группы (одна БТГр – около 600-1000 военных). Также РФ потеряла понтонно-мостовое оборудование.
По информации разведки, переправа через реку в условиях боевых действий – очень рискованный маневр. Это говорит о том, что военное командование РФ, пытается добиться прогресса на востоке Украины.
Российским оккупантом так не удалось достичь каких-либо значительных успехов на этом направлении, несмотря на переброску сюда войск, которые в начале широкомасштабного вторжения атаковали Украину с севера.
Ситуация в Украине
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