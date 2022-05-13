ЗСУ розбили росіян під час спроби форсувати Сіверський Донець – розвідка Британії

Наші військові зірвали плани російських окупантів із форсування річки Сіверський Донець на Донбасі. Про це в Twitter повідомляє Міноборони Великобританії, посилаючись на дані своєї розвідки
РФ намагається прорватися до Слов'янська та Краматорська, зусилля російська армія зосередила в районі Ізюма та Сєверодонецька. На цьому напрямі головним завданням було оточити українських військових у зоні ГО, щоб відрізати їх від підкріплення чи підтримки із заходу.
Українські військові дали відсіч окупантам і запобігли спробі їхньої переправи через річку на Донбасі.
При форсуванні Сіверського Дінця на захід від Сєверодонецька російська армія втратила значні маневрені бронетанкові елементи принаймні однієї батальйонно-тактичної групи (одна БТГр – близько 600-1000 військових). Також РФ втратила понтонно-мостове обладнання.
За інформацією розвідки, переправа через річку за умов бойових дій – дуже ризикований маневр. Це говорить про те, що військове командування РФ намагається добитися прогресу на сході України.
Російським окупантам так не вдалося досягти будь-яких значних успіхів на цьому напрямку, незважаючи на перекидання сюди військ, які на початку широкомасштабного вторгнення атакували Україну з півночі.
Ситуація в Україні
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