Оккупанты выпустили две ракеты по селу в Сумской области (фото)

Враг продолжает обстреливать украинские города и населенные пункты

По населенному пункту в Сумской области российские военные ночью выпустили ракеты / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня ночью российские оккупанты дважды ударили ракетами по населенному пункту в Сумской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщает оперативное командование "Север".

"Армия РФ сегодня в 00:05 ночи с территории рф нанес два ракетных удара по приграничному населенному пункту Очкино в Сумской области. Среди личного состава предварительно потерь нет. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

Также обстрел в своем Telegram-канале подтвердил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий и опубликовал фото последствий нанесения ракетного удара

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По его словам, материальные и экологические убытки подсчитываются.

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Ситуация в Украине 13 мая