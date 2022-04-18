Верещук: ситуация в Мариуполе накалена, необходим гуманитарный коридор

Если РФ откажется открывать гуманитарные коридоры, то будущем всех причастных лиц привлекут к уголовной ответственности за военные преступления

Гуманитарный коридор необходим, чтобы вывести гражданских из "горячих точек" / Коллаж "Сегодня"

Украина требует открыть гуманитарный коридор из Мариуполяв Бердянск для гражданских лиц. Все из-за обостренной ситуации в городе. Также необходим срочный гуманитарный коридор с территории комбината "Азовсталь".

Об этом заявила Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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"В связи с обострением ситуации в Мариуполе обращаюсь к военно-политическому руководству Российской Федерации. Мы требуем открытия гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц. Отдельно мы требуем срочный гуманитарный коридор с территории комбината "Азовсталь" для женщин, детей и других гражданских лиц", – говорит Ирина Верещук.

По словам Вице-премьер-министра, если РФ откажется открывать гуманитарные коридоры, то в будущем это будет основанием для привлечения всех причастных лиц к уголовной ответственности за военные преступления.

В Мариуполе защитники сдерживают наступление РФ

Сопротивление украинских военных, защищающих Мариуполь, создает серьезные проблемы для российских войск по всем оперативным направлениям.

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Как отмечают британские разведчики, несмотря на заявления Минобороны РФ от 24 февраля, что Россия не будет наносить удары по городам и гражданскому населению, она продолжает проводить обстрелы гражданской инфраструктуры и жилых зданий, а методы российских оккупантов в Мариуполе повторяют действия военных РФ в Сирии и во Второй чеченской войне.

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