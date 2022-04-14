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В Мариуполе оккупанты уничтожили историческое здание, которое пережило три войны

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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14 апреля, 12:29
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В сети появилось фото последствий жестоких обстрелов
Российские военные превратили старинный дом в руины
Российские военные превратили старинный дом в руины / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе российские военные разрушили здание, которое пережило две мировые и одну гражданскую войны. Об этом сообщает MRPL.CITY

В 2014 году переселенцы из Донецка основали здесь свой бизнес. А в 2022-м сюда пришел "русский мир", пишет канал.

На фото можно увидеть, каким здание было раньше и что с ним случилось во время войны, которую развязала Россия.

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Истории подвигов
Сотрудник ППС города Буча нашел в одной из расстрелянных машин истощенную собаку. Она несколько недель жила в салоне авто, дожидаясь хозяев, которые, скорее всего, погибли во время зверств оккупантов. Парень спас хаски: отвез ее к ветеринару, затем забрал к себе домой и назвал Буча. (Кликните, чтобы посмотреть видео и узнать подробности).
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наши ангелы-хранители

Сергей Кулик - пулеметчик ВСУ (позывной Боцман), до этого - учитель физкультуры. Во время битвы за Гостомель, когда его батальон был вынужден отступить, Боцман остался на позициях, чтобы задержать врага. И выполнил боевое задание, несмотря на ранение. Он спас более ста жизней своих побратимов, но погиб. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
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Тарас Тополя Тарас Тополя
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Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
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Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
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Никита Добрынин Никита Добрынин
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Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
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