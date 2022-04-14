В Мариуполе оккупанты уничтожили историческое здание, которое пережило три войны

В Мариуполе российские военные разрушили здание, которое пережило две мировые и одну гражданскую войны. Об этом сообщает MRPL.CITY
В 2014 году переселенцы из Донецка основали здесь свой бизнес. А в 2022-м сюда пришел "русский мир", пишет канал.
На фото можно увидеть, каким здание было раньше и что с ним случилось во время войны, которую развязала Россия.
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Война в Украине
- Украинские военные с начала вторжения РФ уничтожили 753 танка. Также ВСУ ликвидировали около 19 900 российских военных.
- С 24 февраля в результате полномасштабного вторжения Российской Федерации более 548 детей пострадали в Украине, а 197 детей погибли.
- В то время как официальный Кремль отвергает какие-либо обвинения в зверствах российских оккупантов, те обсуждают это в частных разговорах. Российский военный рассказал, как он на танке переезжает легковые автомобили.