Российские войска нанесли четыре ракетных удара по Ровенской области. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.
"Враг продолжает бесноваться. Сегодня во время седьмой воздушной тревоги вечером в Ровенском районе зафиксировано четыре ракетных удара с воздуха. С тремя ракетами наши Вооруженные силы справились. Четвертая... Вероятные убытки и разрушения, потери уточняются. Сохраняем спокойствие, холодный разум и верим в Вооруженные Силы Украины", — сказал он.
Война в Украине 21 марта
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