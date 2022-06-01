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Романенко рассказал, какие задачи стоят перед ВСУ в Северодонецке

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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1 июня, 15:36
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Романенко считает, что битва за Северодонецк очень жесткая потому, что для россиян этот город имеет политическое значение
Угроза окружения Северодонецка сохраняется
Угроза окружения Северодонецка сохраняется / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные всячески стараются удержать позиции в Северодонецке, в городе идут очень жесткие уличные бои.

Об этом рассказал генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале Украина 24.

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Он отметил, что существует вероятность окружения наших военных и перед ВСУ сейчас основной задачей является уничтожить как можно больше живой силы противника и их вооружений.

"Угроза окружения существует. Противник уже заходит не только в гостиницу "Мир", а с двух направлений, продолжает продвижение вглубь города. Городские бои очень изнуряющие, жесткие, и как бы ни была подготовлена наступающая сторона, их потери больше. И понимая то, что Северодонецк имеет более политическое значение для россиян, мы используем это как военно-оборонную крепость. Задача стоит – по максимуму уничтожить силу противника, живую силу, вооружение", – рассказал Романюк.

По его словам, ситуация очень сложная на этом участке, но нашими силами предпринимаются все усилия, чтобы выбить врага.

Ведущий Алексей Бурлаков для "Украина 4.5.0." сообщил сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 1 июня.

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Ситуация в Северодонецке

Северодонецк важен для россиян на этом этапе войны прежде всего потому, что это последний крупный населенный пункт в Луганской области, который не контролируется россиянами.

В данный момент критическая инфраструктура в городе разрушена почти на 100%.

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Российские военные оккупировали большую часть Северодонецка Луганской области. Среди них есть и чеченцы. Кроме того, захватчики усилили бои в городе.

Оккупанты пытаются установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить действующие на указанном направлении подразделения Сил обороны Украины. Враг ведет подготовку к наступлению в направлениях населенных пунктов Северск и Райгородок.

Также враг планирует операцию по зачистке территории окрестных сел. Раненых волонтеров удалось вывезти из Северодонецка. Однако с пропавшими врачами из обстрелянной скорой нет связи уже третьи сутки.

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