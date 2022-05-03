Пролежал два месяца. В Чернигове под завалами нашли тело без вести пропавшего мужчины (видео)

Он погиб в административном здании на окраине города

В Чернигове из-под завалов достали тело мужчины. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Чернигове продолжают разбирать завалы на месте разрушенных зданий в результате обстрелов российских войск. Под завалами обнаружили тело мужчины, который пролежал там около двух месяцев.

Об этом сообщает "Суспільне Чернигов".

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Человек считался пропавшим без вести почти с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Он погиб в административном здании на окраине Чернигова, в результате бомбардировки россиянами. Частично разобрать завалы в этом здании удалось только через два месяца", – пишет "Суспільне".

В Чернигове люди горели живьем

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко рассказал, что точное количество жертв в городе установить не удастся, поскольку многие местные жители пропали без вести. Есть подозрения, что люди сгорели заживо.

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По словам городского головы, были случаи, когда муж ждал жену, которая должна была выйти из больницы, он позвонил ей и сказал, что ждет у двери. Через минуту на это место упала авиабомба и мужчину нигде не нашли, даже останки – он сгорел.

Кроме того, еще не всех людей вытащили из-под завалов, так что окончательная статистика относительно погибших будет позже. В настоящее время общее число погибших в Чернигове – более 700 человек. Без вести пропавших – 40 человек.

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