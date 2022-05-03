Пролежав два місяці. У Чернігові під завалами знайшли тіло безвісти зниклого чоловіка (відео)

Він загинув в адміністративній будівлі на околиці міста

У Чернігові з-під завалів дістали тіло чоловіка. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернігові продовжують розбирати завали на місці зруйнованих будівель унаслідок обстрілів російських військ. Під завалами дістали тіло чоловіка, який пролежав там близько двох місяців.

Про це повідомляє "Суспільне Чернігів".

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Чоловік вважався зниклим безвісти майже з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Він загинув в адміністративній будівлі на околиці Чернігова, внаслідок бомбардування росіянами. Частково розібрати завали в цій будівлі вдалося лише через два місяці", – пише "Суспільне".

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У Чернігові люди горіли живцем

Мер Чернігова Владислав Атрошенко розповів, що точну кількість жертв у місті встановити не вдасться, оскільки багато місцевих жителів зникли безвісти. Є підозри, що люди згоріли живцем.

За словами міського голови, були випадки, коли чоловік чекав на дружину, яка повинна була вийти з лікарні, він зателефонував їй і сказав, що чекає біля дверей. За хвилину на це місце впала авіабомба і чоловіка ніде не знайшли, навіть останки – він згорів.

Крім того, ще не всіх людей витягли з-під завалів, тож остаточна статистика щодо загиблих буде пізніше. Наразі загальна кількість загиблих у Чернігові – понад 700 осіб. Безвісти зниклих – 40 осіб.

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