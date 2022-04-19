ЕС покроет большую часть расходов на восстановление Украины – Bloomberg

В Брюсселе думают, как контролировать выделяемы средства

Председатель Европейской комисси Урсула фон дер Ляйен занимается созданием фонда / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В Европейском Союзе приступили к обсуждению вопроса о создание трастового фонда солидарности для восстановления Украины, разрушенной военными действиями Российской Федерации. Его планируют организовать по образцу Covid-фонда ЕС, который финансирует восстановление экономик после пандемии в странах-членах Евросоюза.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Что известно

Ожидается, что бюджет фонда достигнет сотен миллиардов евро в течение десятилетий. Пока неизвестно, как страны-доноры будут наполнять этот фонд и как будут распределяться средства – в виде грантов или кредитов.

Источник издания, знакомый с обсуждением, рассказал, что из этого фонда будут финансировать инвестиции и реформы по согласованию с правительством Украины. Однако от Киева потребуется предоставления гарантий, что огромные сумму не будут потрачены не по назначению.

"Ожидается, что темы послевоенного восстановления и возможных военных репараций будут обсуждаться в течение следующих недель, поскольку высокопоставленные чиновники в Брюсселе и Вашингтоне планируют обсудить способы финансовой поддержки Киева и гарантировать, что огромная сумма денег не будет использована не по назначению" — сказали источник.

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В качестве первого шага Еврокомиссия вместе со Всемирным банком проведет тщательную оценку финансовых потребностей Украины.

Проблема – коррупция

В Евросоюзе прекрасно отдают себе отчет, что среди прочих проблем одна из основных в Украине – коррупция.

"Когда война закончится, останутся серьезные препятствия. Повсеместная коррупция в Украине и отсутствие надежных механизмов надзора являются двумя из самых больших проблем. Нидерланды предположили, что для начала необходимо помочь в создании управляющих структур в стране, которые приблизят Украину к ЕС и облегчат ее возможный путь вступления", – сказал источник Bloomberg.

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Обстановка