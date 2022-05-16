Арестович расшифровал знаковый посыл Кремля по Крыму

Россия впервые с начала аннексии заявила о территориальных спорах с Украиной

Арестович заявил, что Путин сдаст Крым. / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Кремль морально готовит россиян к сдаче Крыма. Так он прокомментировал заявление пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова о "территориальных спорах" по поводу полуострова.

Об этом Арестович сказал в интервью Youtube-каналу "Фейгин Live".

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Он отметил, что ранее Россия не заявляла о территориальных спорах с Украиной относительно Крыма.

"До этого же не было никаких территориальных споров, был "референдум людей", который "навеки решил быть с Россией", а теперь оказывается, что это территориальные споры между РФ и Украиной. Песков никогда просто так ничего не говорит. Либо его застали врасплох и он оговорился. Но я в это не очень верю", — заявил советник главы ОП.

В России ожидают возвращения Крыма Украине

Российский блогер и журналист Майкл Наки заявил, что Крым вернется в состав Украины.

"Я больше скажу: и Крым в скором времени тоже вернется обратно и будет освобожден от захватчиков. Но не будем забегать вперед. История заключается в том, что все это зависит от большого количества факторов. Это зависит, в том числе, от действий России, которая сейчас делает все, чтобы проиграть – это самое поразительное".

Он отметил, что военные аналитики, в том числе зарубежные, были в шоке от двух месяцев войны в Украине и действий российского командования.

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