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Окупанти стирають з лиця землі Лисичанськ і б'ють по Харкову: головне про атаки РФ за ніч (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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3 липня, 09:53
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Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію про області, де триває війна
РФ обстрілює території України. Фото: колаж "Сьогодні"
РФ обстрілює території України. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти завдають масованих ракетних ударів по Україні. За ніч 3 липня загарбники обстрілювали Луганську та Дніпропетровську області. Також під ударом знову опинився Харків.

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію про області, де триває війна.

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Луганська область

Російські окупанти закріплюються в районі Лисичанська і все місто у вогні. Наразі загарбники кинули туди всі сили. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, якщо у Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент.

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Гайдай заявив, що окупанти зазнають значних втрат, але вперто просуваються. Вони закріплюються у місті, а також у Верхньокам'янці та продовжують знищувати населені пункти.

Минулої доби рятувальники ліквідовували загоряння багатоповерхівок та приватних садиб, магазину, а також ще одного торговельного центру.

Поранену жінку госпіталізовано до лікарні Дніпропетровщини.

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Також від здійснених російською армією обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка. Поблизу останньої відбито ворожий наступ.

Окупанти знищують Лисичанськ. Фото: Сергій Гайдай
Окупанти знищують Лисичанськ. Фото: Сергій Гайдай
Окупанти знищують Лисичанськ. Фото: Сергій Гайдай
Окупанти знищують Лисичанськ. Фото: Сергій Гайдай
Окупанти знищують Лисичанськ. Фото: Сергій Гайдай
Окупанти знищують Лисичанськ. Фото: Сергій Гайдай
Окупанти знищують Лисичанськ. Фото: Сергій Гайдай
Окупанти знищують Лисичанськ. Фото: Сергій Гайдай
Окупанти знищують Лисичанськ. Фото: Сергій Гайдай
Окупанти знищують Лисичанськ. Фото: Сергій Гайдай
Окупанти знищують Лисичанськ. Фото: Сергій Гайдай
Окупанти знищують Лисичанськ. Фото: Сергій Гайдай
Окупанти знищують Лисичанськ. Фото: Сергій Гайдай
Окупанти знищують Лисичанськ. Фото: Сергій Гайдай
Окупанти знищують Лисичанськ. Фото: Сергій Гайдай
Окупанти знищують Лисичанськ. Фото: Сергій Гайдай
Окупанти знищують Лисичанськ. Фото: Сергій Гайдай
Окупанти знищують Лисичанськ. Фото: Сергій Гайдай
Окупанти знищують Лисичанськ. Фото: Сергій Гайдай
Окупанти знищують Лисичанськ. Фото: Сергій Гайдай
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Дніпропетровська область

Вранці 3 липня ворог ударив по Криворізькому району. Кілька разів влучив по дачному масиву у Зеленодольську – три будинки зруйновано, один пошкоджено. Попередньо, люди не постраждали.

В інших районах області спокійно.

Харків

Сьогодні о 4 ранку було завдано ракетного удару по Харкову. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Вранці росіяни влучили в один з об'єктів критичної інфраструктури Київського району. Попередньо – постраждалих немає", – розповів він.

Також ворог вдарив по приватному домоволодінню у Новобаварському районі. У будинку та навчальному закладі поряд від удару вибило вікна.

Постраждала господарка будинку – 54-річна жінка, вона госпіталізована до лікувального закладу, стан – середньої тяжкості.

У Харкові "прильоти"

Раніше ми розповідали, що Росія знову намагалася атакувати Одеську область після обстрілу, під час якого загинуло 20 людей. Ворожі літаки випустили ракету, яку знищила протиповітряна оборона України.

Крім того, окупанти продовжують намагатися захопити Луганську область. Там росіяни роблять усе, щоб оточити українські війська в Лисичанську. Водночас на Краматорському напрямку поновилися бойові дії.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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