Названо число загиблих та поранених внаслідок ракетного удару по Десні

Окупанти завдали удару вранці 17 травня. На місці працюють рятувальники та правоохоронці

Окупанти вдарили по Чернігівській області. Фото: колаж "Сьогодні"

Внаслідок авіаудару, який вранці 17 травня завдали російські війська по селищу Десна Чернігівської області, загинуло вісім людей. Також є багато травмованих осіб. Окупанти продовжують безжально вбивати український народ.

Про це повідомили у ДСНС України, передає "Суспільне".

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"Внаслідок авіаудару по Десні загинуло 8 людей. Ще 12 травмовано", – розповіли рятувальники.

Що сталося?

Вранці 17 травня російські окупанти завдали ракетних ударів по селищу Десна у Чернігівській області. Про це розповів у своєму Telegram-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, наразі там працюють рятувальники та правоохоронці.

"Це говорить про те, що війна не закінчилася, війна не пішла з Чернігівщини. Тому звертаюся до всіх жителів Чернігівської області — будьте пильні та обережні, звертайте увагу на всі сигнали, які оголошуються про повітряну тривогу", — сказав голова ОВА.

Ракетний удар по Чернігівській області

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Що знаходиться в селищі Десна

Селище, по якому вдарили росіяни, було засноване у 1960 році на місці дислокації 5-ї Гвардійської повітряно-десантної дивізії. Також там розміщується військовий шпиталь. На основі дивізії діє окружний навчальний центр підготовки молодших спеціалістів танкових військ. Підготовка військовослужбовців здійснюється на базі 11 парків бойових машин в обладнаних класах 7 навчальних корпусів.

Крім дивізії, у селищі є безліч цивільних об'єктів — амбулаторія, загальноосвітня школа, гімназія, 3 дитсадки, відділення двох банків. Також працює взуттєва фабрика.

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