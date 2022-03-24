В Ізюмі російські військові знищили телевежу

Військові РФ намагаються залишити Ізюм без телебачення / Фото: Колаж: Сьогодні

У місті Ізюмі на Харківщині російські окупанти обстріляли телевежу, а також пошкодили меморіал пам'яті Другої світової війни на горі Крем'янець. Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник відділу Ізюмської міської ради Максим Стрельник.

"У результаті обстрілів ворога зруйновані не лише історичні пам'ятники, а й наша телевізійна вежа. Рашисти гірші за фашистів! Не забудемо! Не пробачимо! Після нашої Перемоги ми відновимо всі наші пам'ятники на Крем'янці та обов'язково відбудуємо нову телевежу, яка буде підсвічуватись жовто-блакитними кольорами. Слава Україні!" – написав Стрельник.

Гора Крем'янець – комплексна пам'ятка природи. На горі, крім меморіалу, є телевежа та колекція кам'яних баб, знайдених на території району.

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За інформацією ЗСУ, сьогодні ворог у напрямку Харкова активних дій не проводив. Основні зусилля зосередив на руйнуванні цивільної інфраструктури міста.