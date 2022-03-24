В Ізюмі російські військові знищили телевежу

Військові РФ намагаються залишити Ізюм без телебачення / Фото: Колаж: Сьогодні
У місті Ізюмі на Харківщині російські окупанти обстріляли телевежу, а також пошкодили меморіал пам'яті Другої світової війни на горі Крем'янець. Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник відділу Ізюмської міської ради Максим Стрельник.
"У результаті обстрілів ворога зруйновані не лише історичні пам'ятники, а й наша телевізійна вежа. Рашисти гірші за фашистів! Не забудемо! Не пробачимо! Після нашої Перемоги ми відновимо всі наші пам'ятники на Крем'янці та обов'язково відбудуємо нову телевежу, яка буде підсвічуватись жовто-блакитними кольорами. Слава Україні!" – написав Стрельник.
Гора Крем'янець – комплексна пам'ятка природи. На горі, крім меморіалу, є телевежа та колекція кам'яних баб, знайдених на території району.
За інформацією ЗСУ, сьогодні ворог у напрямку Харкова активних дій не проводив. Основні зусилля зосередив на руйнуванні цивільної інфраструктури міста.
Місяць війни в Україні
- Загальні втрати російських окупантів за місяць війни проти України становлять 15 800 осіб особового складу, а також ЗСУ знищили 1597 броньованих машин окупантів.
- СБУ отримала чергові докази, що РФ надіслала на війну до України строковиків, які не мають військової підготовки, не хочуть воювати.
- З початку широкомасштабного російського вторгнення у столиці пошкоджено 87 житлових будинків, 10 приватних садиб, 6 садків та 12 шкіл.
- Крім того, Росія не забирає вбитих солдатів, вони розкладаються і виділяють трупну отруту, через це виникла загроза екології України.
- Українська армія та формування територіальної оборони демонструють успіхи у звільненні областей від російської армії, окупантів майже вибили з Миколаївської області.
- Також стало відомо, що мінометники полку "Азов" в обложеному Маріуполі знищили кілька одиниць військової техніки російських окупантів.
- З початку війни в Україні під час обстрілів загинуло 112 дітей, ще понад 140 – поранені. Також через регулярні бомбардування окупантами пошкоджено 489 навчальних закладів, 69 з них зруйновано повністю.
- Крім того, виявилося, що у Маріуполі жителів Лівобережного району почали масово та примусово вивозити на територію Росії. Декілька тисяч людей уже опинилися на території окупанта.
- У ніч проти четверга російські війська обстріляли ракетами найбільш густонаселений район Охтирки Сумської області, є загиблі.