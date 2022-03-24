В Изюме российские военные уничтожили телебашню

Военные РФ пытаются оставить Изюм без телевидения / Фото: Коллаж: Сегодня

В городе Изюме Харьковской области российские оккупанты обстреляли телебашню, а также повредили мемориал памяти Второй мировой войны на горе Кремянец.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник отдела Изюмского городского совета Максим Стрельник.

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"В результате обстрелов врага разрушены не только исторические памятники, но и наша телевизионная башня. Рашисты хуже фашистов! Не забудем! Не простим! После нашей Победы мы восстановим все наши памятники на Кремянке и обязательно отстроим новую телебашню, которая будет подсвечиваться желто-голубыми цветами. Слава Украине!", – написал Стрельник.

Гора Кременец – комплексный памятник природы. На горе, кроме мемориала, находится телебашня и коллекция каменных баб, найденных на территории района.

По информации ВСУ, сегодня враг в направлении Харьков активных действий не проводил. Основные усилия сосредоточил на разрушении гражданской инфраструктуры города. На Изюмском направлении успеха не имел. Понес потери. Отступил в район южной части города.