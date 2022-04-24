Прослужив менш ніж 5 місяців: Росія втратила черговий корабель

Росія втратила ще один корабель. / Фото: Колаж: Сьогодні
Прикордонний сторожовий корабель флоту Російської Федерації "Расул Гамзатов" отримав ушкодження під час переходу Волго-Донським каналом з Каспійського моря до Азовського.
Про це пише Думська.
"Рашистський флот вкотре зазнав втрати – цього разу пошкодження отримав прикордонний сторожовий корабель проєкту 22460 "Расул Гамзатов", – йдеться у повідомленні.
Стало відомо, що сторожовик, контактуючи з буксиром, отримав пошкодження гвинто-моторної групи, тепер йому необхідно міняти вал і гребний гвинт, тому він надовго вийшов з ладу. Наразі корабель стоїть у порту Азов (Ростовська область), чекаючи проведення ремонтних робіт.
"Расул Гамзатов" став останнім, 14-м кораблем цього типу (шифр "Мисливець"), побудованим на замовлення ФСБ РФ. Введений до ладу наприкінці листопада 2021 року. Він прослужив менш ніж 5 місяців.
Після затоплення "Москви" заарештовано командувача Чорноморського флоту РФ
Військове командування РФ через втрату ракетного крейсера "Москва", по якому вдарили ЗСУ, зняли з посади і заарештували командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Ігоря Осипова.
Крім того, звільнили начальника штабу – першого заступника командувача флоту віцеадмірала Сергія Пінчука.
Щодо нього здійснюють слідчі дії. А тимчасово виконувачем обов'язків командувача Чорноморського флоту призначено віцеадмірала Аркадія Романова (заступника командувача).
Росія продовжує брехати про долю екіпажу "Москви"
- Батьки строковиків, які загинули на флагмані Чорноморського флоту РФ крейсері "Москва", стверджують, що командування ЗС РФ бреше про те, що насправді сталося з військовослужбовцями. Їм кажуть, що солдати зникли безвісти і більше жодної інформації не дають.
- Батьки матросів самостійно намагаються знайти своїх дітей. У ЗМІ потрапили прізвища деяких зниклих безвісти: Микита Сиромясов, Єгор Шкребець, Микита Єфременко, Ігор Кутняк та Леонід Савін.
- За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, ніхто із членів екіпажу "Москви" не вижив – усі загинули.
- Також була інформація, що з 510 членів екіпажу врятували всього 14 людей і вони перебувають у шпиталі.
- Крейсер "Москва" став найдорожчою втратою РФ у війні з Україною. Його ціна – близько $750 млн.