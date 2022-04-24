Прослужил меньше 5 месяцев: Россия потеряла очередной корабль

Россия потеряла еще один корабль. / Фото: Коллаж: Сегодня

Пограничный сторожевой корабль флота Российской Федерации "Расул Гамзатов" получил повреждения при переходе Волго-Донским каналом из Каспийского моря в Азовское.

Об этом пишет Думская.

Реклама

"Рашистский флот понес очередную потерю — на этот раз повреждения получил пограничный сторожевой корабль проекта 22460 "Расул Гамзатов", – говорится в сообщении.

Стало известно, что сторожевик при контакте с буксиром получил повреждения винто-моторной группы с необходимостью замены вала и гребного винта, поэтому надолго вышел из строя. Сейчас он находится в порту Азов (Ростовская область) в ожидании проведения ремонтных работ.

"Расул Гамзатов" стал последним, 14-м кораблем этого типа (шифр "Охотник"), построенным по заказу ФСБ РФ. Введен в строй в конце ноября 2021 года. Он прослужил менее 5 месяцев.

Реклама

После затопления "Москвы" арестован командующий Черноморским флотом РФ

Военное командование РФ из-за потери ракетного крейсера "Москва", по которому ударили ВСУ, сняли с должности и арестовали командующего Черноморским флотом России адмирала Игоря Осипова.

Кроме того, уволили начальника штаба – первого заместителя командующего флотом вице-адмирала Сергея Пинчука.

В отношении него осуществляются следственные действия. А временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом назначен вице-адмирал Аркадий Романов (заместитель командующего).

Реклама

Россия продолжает врать о судьбе экипажа "Москвы"

Ранее мы писали: