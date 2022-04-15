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РФ перегляне свої позиції у Чорному морі після знищення "Москви" – розвідка Великої Британії

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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15 квітня, 09:36
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Росія зазнала збитків вже за двома ключовими військово-морськими об'єктами
Позиції Росії в Чорному морі зміняться після удару по крейсеру "Москва".
Позиції Росії в Чорному морі зміняться після удару по крейсеру "Москва". / Фото: Колаж: Сьогодні

Після того як крейсер "Москва" затонув і в Кремлі це визнали, Росія перегляне свою морську позицію в Чорному морі.

Про це заявили у Міноборони Великобританії у Twitter.

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Зазначається, що, будучи флагманом Чорноморського флоту Росії, "Москва" виконувала ключову роль як командного корабля, так і вузла протиповітряної оборони.

"Корабль радянської епохи був одним із трьох крейсерів класу "Слава" в російському флоті. Спочатку введений в експлуатацію в 1979 році, "Москва" пройшов великий ремонт, покликаний покращити його можливості, і повернувся в робочий стан лише у 2021 році", – повідомили. у Міноборони Великобританії.

Там вважають, що цей інцидент означає, що Росія тепер зазнала збитків двом ключовим військово-морським об'єктам після вторгнення до України. Першим із них став російський десантний корабель класу "Алігатор" "Саратов" 24 березня. Другий – крейсер "Москва".

"Обидві події, ймовірно, змусять Росію переглянути свою морську позицію у Чорному морі", – зазначають у Міноборони Великобританії.

Що відомо про удар по крейсеру "Москва"

  • 13 квітня флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва", який брав участь в атаці на острів Зміїний у лютому 2022 року і став інтернет-мемом про "російський корабель", був підбитий двома ракетами "Нептун"Збройних Сил України.
  • Оперативне командування "Південь" повідомило, що флагман Чорноморського флоту Росії отримав суттєві пошкодження і внаслідок цього виникла пожежа, а корабель перекинувся.
  • Через добу після успішної військової операції ЗСУ проти флагмана Чорноморського флоту Росії крейсера "Москва" не з'явилося достовірної інформації про долю його екіпажу. Не виключено, що із 510 членів екіпажу врятували всього 14 людей.
  • Британська преса пише, що зі втратою "Москви" істотно похитнулася обороноздатність всього Чорноморського флоту Росії. Він єдиний був оснащений системами ППО великого радіусу дії у вигляді С-300Ф.
  • Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що крейсер "Москва" прикривав з повітряХерсонське угруповання окупантів. На борту було командування штабу всього морського угруповання Чорноморського флоту РФ.

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