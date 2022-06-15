ВСУ уничтожили штаб оккупантов под Харьковом, захватчики прячутся по подвалам – перехват

СБУ перехватила разговор оккупанта с женой / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные разбомбили штаб врага на Харьковском направлении, теперь военные РФ прячутся по подвалам. Об этом оккупант рассказал в телефонном разговоре свое жене, сообщает СБУ на YouTube-канале.

Супруга военного поинтересовалась как он и сказала, что очень волнуется за него и ждет его звонка.

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"Я твоего звонка теперь жду, как это, я не знаю... После вчерашнего. Родненький, что там – сильно, прям это?" – спросила она.

На что оккупант ответил, что штаб уничтожили ВСУ и они еле убежали во время обстрелов, а также, что негде зарядить телефон и он будет редко звонить.

"Ну, штаба нет! Разбило нах*й! Мы, бл*ть, еле убегали. Ну, мы со всеми: полковники, генералы – все были ж там. Я буду звонить пореже, так как света нет, зарядить телефон негде, 5 секунд поговорю и все", – рассказал военный.

Также он отметил, что не в курсе, все ли живы из его сослуживцев. "Ну, все успели, все живы, да х*й его знает, живы или не живы", – рассказал он.

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