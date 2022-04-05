В небе над Днепропетровской областью ППО сбили две российские ракеты

Сбила ракеты украинская ПВО / Коллаж "Сегодня"
Украинская ПВО сбила две ракеты российских военных в Днепропетровской области сегодня ночью, 5 апреля. Из-за этого произошло возгорание в одном из сел.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
Из-за обломков от ракет пострадавших нет.
"ПВО сбила две ракеты. Из-за обломков произошло возгорание в одном из сел. Люди не травмировались", – говорится в сообщении.
Атака на Днепр и область
- 31 мартадве ракеты оккупантов попали на территорию одной из воинских частей в Днепропетровской области. В результате атаки погибли 2 человека, еще 5 травмированы.
- 29 марта несколько снарядов упали на Днепропетровщине – в Павлограде, Новомосковском и Никопольском районах.
- 27 марта оккупанты обстреляли Днепропетровщину запретными кассетными бомбами.
- 24 марта в Днепропетровской области оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту.
- 20 марта военные РФ обстреляли поселок в Днепропетровской области.
- 20 марта оккупанты обстреляли из "Градов" окрестности Зеленодольска.
- 15 марта РФ нанесла ракетный удар по аэропорту Днепра.
- 11 марта Россия впервые с начала войны атаковала Днепр, по городу ударили ракетами.
Ранее мы писали:
Россия ударила ракетами по Днепропетровской области, есть раненый