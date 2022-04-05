У небі над Дніпропетровською областю ПВО збили дві російські ракети

Збила ракети українська ППО / Колаж "Сьогодні"
Українська ППО збила дві ракети російських військових у Дніпропетровській області сьогодні вночі, 5 квітня. Через це сталося загоряння в одному з сіл.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
Через уламки від ракет постраждалих немає.
"ППО збила дві ракети. Через уламки сталося загоряння в одному з сіл. Люди не травмувалися", – йдеться у повідомленні.
Атака на Дніпро та область
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- 29 березня кілька снарядів упали на Дніпропетровщині – у Павлограді, Новомосковському та Нікопольському районах.
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- 20 березня окупанти обстріляли з "Градів" околиці Зеленодольська.
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- 11 березня Росія вперше з початку війни атакувала Дніпро, по місту вдарили ракетами.
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