Спасибо технологиям: житель Гостомеля отследил, куда оккупант вывез его наушники

Оккупанты занимались мародерством / Коллаж "Сегодня"
Украинец нашел свои беспроводные наушники, которые у него украли российские военные из дома в Гостомеле. Благодаря технологиям мужчина увидел их в селе Кукуевское Белгородской область.
Об этом сообщил владелец наушников Виталий Семенец.
"Благодаря технологиям я знаю, куда рашисты спи**или мои наушники из дома из Гостомеля", – говорится в сообщении.
Комментарии людей
Под фото украинцы пишут, что они возмущены такими поступками российских военных.
- "Господи, вот куда оно будет включать их? Наверное, и не знает, что это".
- "Еще одна "трогательная история, как папа привез домой сувениры из Украины"".
- "Была бы функция дистанционного взрыва, чтобы голову разорвало".
- "Наводкой ракету по наушникам х**к".
Зверства российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей – тела жертв хаотично разбросаны по улицам города. На многих белые повязки, что указывает на то, что люди были безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторые из них – подростки лет 14.
- Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.