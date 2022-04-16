Дякуємо технологіям: житель Гостомелю відстежив, куди окупант вивіз його навушники

Окупанти займалися мародерством / Колаж "Сьогодні"

Українець знайшов свої бездротові навушники, які у нього вкрали російські військові з дому в Гостомелі. Завдяки технологіям хлопець побачив їх у селі Кукуївське Білгородської області.

Про це повідомив власник навушників Віталій Семенець.

Реклама

"Завдяки технологіям я знаю куди рашисти спи**или мої навушники з дому з Гостомелю", – йдеться у повідомленні.

Коментарі людей

Під фото українці пишуть, що вони обурені через такі вчинки російських військових.

Реклама

- "Господи, ось куди воно включатиме їх? Напевно, і не знає що це".

- "Ще одна "зворушлива історія, як тато привіз додому сувеніри з України"".

- "Була б функція дистанційного вибуху, щоби голову розірвало".

Реклама

- "Наведенням ракету по навушниках х**ц".

Звірства російських окупантів під Києвом

Читайте також