Дякуємо технологіям: житель Гостомелю відстежив, куди окупант вивіз його навушники

Окупанти займалися мародерством / Колаж "Сьогодні"
Українець знайшов свої бездротові навушники, які у нього вкрали російські військові з дому в Гостомелі. Завдяки технологіям хлопець побачив їх у селі Кукуївське Білгородської області.
Про це повідомив власник навушників Віталій Семенець.
"Завдяки технологіям я знаю куди рашисти спи**или мої навушники з дому з Гостомелю", – йдеться у повідомленні.
Коментарі людей
Під фото українці пишуть, що вони обурені через такі вчинки російських військових.
- "Господи, ось куди воно включатиме їх? Напевно, і не знає що це".
- "Ще одна "зворушлива історія, як тато привіз додому сувеніри з України"".
- "Була б функція дистанційного вибуху, щоби голову розірвало".
- "Наведенням ракету по навушниках х**ц".
Звірства російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів– тіла жертв хаотично розкидані вулицями міста. На багатьох білі пов'язки, що вказує на те, що люди були беззбройні.
- У місті Буча Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деякі з них – підлітки 14 років.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі будинку влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – тортурну, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти пов'язували дітей та ґвалтували дівчаток.