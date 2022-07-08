Жданов пояснил, почему данные Генштаба по потерям РФ ниже реальных

По словам эксперта, подтверждение потерь должно прийти как минимум из двух источников

Олег Жданов прокомментировал потери оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, почему данные по потерям РФ от Генштаба ВСУ отличаются от ожидаемых. По его словам, есть оценочные потери противника, а есть подтвержденные.

Об этом Жданов сообщил на своем YouTube-канале.

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"Есть оценочные потери противника, а есть подтвержденные потери. И Генеральный штаб ВСУ публикует в своих сводках те потери, которые они могут подтвердить. То есть это подтверждается из разных источников, в том числе из средств по разведке, которые получены от противника", – заявил эксперт.

По его словам, подтверждение должно прийти как минимум из двух источников. И тогда эта информация считается достоверной.

"Есть еще оценочные потери, которые на сегодняшний день мы знаем и примерно предполагаем, но подтвердить пока не можем", – отметил Жданов.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 36 900 (+250) человек ликвидировано;

танков ‒ 1637 (+35);

боевых бронированных машин – 3811 (+14);

артиллерийских систем – 828 (+13);

РСЗО ‒ 247 (+0);

средств ПВО – 107 (+0);

самолетов – 217 (+0);

вертолетов – 187 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 669 (+2);

крылатые ракеты – 155 (+0);

корабли/катера ‒ 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2685 (+20);

специальная техника – 66 (+0).

В Генштабе сообщили, что наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. В то же время данные уточняются.

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Ранее в Генштабе назвали направление, где Вооруженные силы Украины отбросили оккупантов назад. Также в ISW назвали два новые направления наступления оккупантов в Украине.