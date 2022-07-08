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Жданов пояснил, почему данные Генштаба по потерям РФ ниже реальных

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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8 июля, 12:42
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По словам эксперта, подтверждение потерь должно прийти как минимум из двух источников
Олег Жданов прокомментировал потери оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
Олег Жданов прокомментировал потери оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, почему данные по потерям РФ от Генштаба ВСУ отличаются от ожидаемых. По его словам, есть оценочные потери противника, а есть подтвержденные.

Об этом Жданов сообщил на своем YouTube-канале.

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"Есть оценочные потери противника, а есть подтвержденные потери. И Генеральный штаб ВСУ публикует в своих сводках те потери, которые они могут подтвердить. То есть это подтверждается из разных источников, в том числе из средств по разведке, которые получены от противника", – заявил эксперт.

По его словам, подтверждение должно прийти как минимум из двух источников. И тогда эта информация считается достоверной.

"Есть еще оценочные потери, которые на сегодняшний день мы знаем и примерно предполагаем, но подтвердить пока не можем", – отметил Жданов.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 36 900 (+250) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1637 (+35);
  • боевых бронированных машин – 3811 (+14);
  • артиллерийских систем – 828 (+13);
  • РСЗО ‒ 247 (+0);
  • средств ПВО – 107 (+0);
  • самолетов – 217 (+0);
  • вертолетов – 187 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 669 (+2);
  • крылатые ракеты – 155 (+0);
  • корабли/катера ‒ 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2685 (+20);
  • специальная техника – 66 (+0).

В Генштабе сообщили, что наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. В то же время данные уточняются.

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Ранее в Генштабе назвали направление, где Вооруженные силы Украины отбросили оккупантов назад. Также в ISW назвали два новые направления наступления оккупантов в Украине.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 8 июля
1
Личный состав 36900
Личный состав
2
Танки 1637
Танки
3
ББМ 3811
ББМ
4
Артиллерия 828
Артиллерия
5
Средства ПВО 107
Средства ПВО
6
РСЗО 247
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 187
Вертолеты
9
БПЛА 669
БПЛА
10
Корабли/катера 15
Корабли/катера
11
Транспорт 2685
Транспорт
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Поймал гранату - и вернул врагам… Юлиан Ступак – лейтенант, командир взвода 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Во время одной из атак россиян поймал брошенную в его окоп гранату и с ее помощью уничтожил врагов… Погиб в Харьковской области, прикрывая побратимов. Ему был всего 21 год. Герой Украины. Посмертно.

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Александр Кукурба – майор, военный летчик, начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации ВСУ. С начала вторжения российских оккупантов в Украину выполнил около 20 боевых вылетов, уничтожил 15 танков, свыше 50 боевых единиц техники и более 300 человек живой силы противника. Герой Украины.
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