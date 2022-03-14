В Кремле паника из-за провала в Украине, у Путина осталось два варианта – Грозев

В Москве нет плана, что делать с войной

"Великий полководец". Танки отправил, а что дальше - не знает / Коллаж "Сегодня"

Как известно, гениальный план Кремля по быстрому принуждению Украины к "денацификации" и "демилитаризации" провалился. Достать бы план "В", но его нет и в этой связи в Кремле (или в бункере на Алтае) началась паника.

В этом уверен руководитель издания Bellingcat, международный расследователь Христо Грозев, о чем он рассказал в интервью YouTube-каналу "Навальный Live".

Реклама

Новый прогноз

"Быстрого выхода не будет, поэтому важно понимать, что происходит внутри элиты Кремля, спецслужб, которые сейчас приняли и поняли, это доказано, что "план А" провалился. Есть режим ожидания. Изменения ежедневные, которые не указывают на новую стратегию", – рассказал свое видение происходящего в Украине Грозев.

Грозев подчеркнул, что его предыдущие прогнозы относительно войны оправдались. Россия провалила "план А", который предусматривал военные действия максимум на 10 дней, а нового плана нет. Об этом свидетельствуют отсутствие второго эшелона войск, которые смогли бы восполнить потери и продлить войну теми же темпами, а также отсутствие поставки еды, воды и топлива для тех военных, которые разбрелись по Украине.

"Я не вижу ситуацию в Кремле, которая свидетельствует о том, что через неделю-две продолжится война. Будет сдвиг, вопрос – какой", – резюмировал Грозев.

Реклама

Обстановка на фронте