Международный суд готов вынести решение по делу о геноциде в Украине

Международный суд подготовил приказ о необходимости вынести приговор по делу Украина против России, где Москва обвиняется в геноциде украинского народа. Также ожидается, что будет зачитано решение на требования Киева.
Об этом Международный суд в Гааге сообщил на своей странице в твиттере.
Что известно
Сообщается, что на слушаниях, которые Россия бойкотировала с 7 марта, Украина обратилась в суд с просьбой обязать Россию прекратить военные действия на территории нашего государства. Киев представил достаточно доказательств нарушения Россией Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
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Однако в Кремле считают, что они далеки от геноцида украинского народа, а иск Украины к Международному суду "никчемный", поскольку Киев якобы неправильно толкует положения Конвенции.
Слушания
7 марта в Международном суде ООН выступили представители Украины по делу о геноциде нашего народа со стороны Российской Федерации.
В рамках этого резонансного дела Украина требует:
- Немедленно прекратить военную операцию, которая, по утверждению России, ведется с целью "предупреждения и наказания предполагаемого геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины".
- Обеспечить прекращение направленных на проведение такой операции действий всех воинских формирований, которые Россия направляет или поддерживает, а также всех организаций и лиц, которые находятся под ее контролем, действуют по ее указанию или под ее влиянием.
- Воздержаться от любых действий и гарантировать, что она не будет предпринимать никаких действий, которые могут осложнять или препятствовать разрешению спора по предмету основного заявления.
- Предоставить отчет в суд об исполнении тех мер, которые укажет суд, через неделю после их принятия.