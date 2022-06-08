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Украина может победить Россию, несмотря на ее военное преимущество. Что пишут западные СМИ

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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8 июня, 12:00
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Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа
У ВСУ есть все шансы победить оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
У ВСУ есть все шансы победить оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают жесткую политику Бориса Джонсона, приближение дефолта России и войну на истощение в Украине.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Премьер Великобритании Джонсон занял наиболее жесткую линию в защите Украины

Американская газета The Washington Post пишет, что британский премьер-министр Борис Джонсон занял наиболее жесткую линию в защите интересов Украины. Его правительство пытается создать новую "глобальную" идентичность Британии после Brexit. Энтузиазм Джонсона не остался незамеченным в Украине. Сообщается, что город вблизи Одессы назвал улицу в честь премьер-министра Великобритании. Пекарня в Киеве даже приготовила особую выпечку в его честь – торт с яблоками и корицей, украшенный оборками из безе сверху, в честь постоянно неряшливых волос Джонсона.

Жесткие санкции США и ЕС приближают Россию к дефолту

Информагентство Bloomberg сообщает, что последняя выплата по внешним долгам России не дошла до кредитора. Деньги застряли на решающем звене по пути к иностранным инвесторам, поскольку более жесткие санкции США и Европейского Союза приближают Кремль к дефолту.

Всемирный банк даст Украине $1,49 миллиарда

Международное агентство новостей Reuters информирует, что исполнительный совет Всемирного банка во вторник одобрил дополнительное финансирование для Украины в размере 1,49 миллиарда долларов для выплаты заработной платы государственным и социальным работникам, увеличив общую обещанную поддержку банка до более чем $4 миллиардов. В заявлении Всемирного банка говорится, что последнее финансирование поддерживается гарантиями от Великобритании, Нидерландов, Литвы и Латвии. Проект также поддерживается параллельным финансированием из Италии и вкладом нового донорского трастового фонда.

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В Украине началась стадия войны на истощение

Британский журнал The Economist пишет, что война в Украине переходит в стадию войны на истощение. По данным компании Rochan Consulting, отслеживающей войну, с середины апреля до конца мая Россия на востоке Украины захватила 450 кв км, а это меньше трети площади Лондона, что вряд ли можно считать успехом. Похоже, ни Россия, ни Украина не смогут совершить решающий прорыв. В то же время каждый надеется перетереть друг друга в войне на истощение.

Украина может победить Россию, несмотря на ее военное преимущество

Издание The Wall Street Journal сообщает, что сдерживающий россиян успех Украины может убедить некоторых настороженных западных лидеров, что Киев имеет шанс победить большие российские силы и в конечном итоге получить лучшую позицию в переговорах с Москвой.

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Герої не вмирають!

Сбили 5 самолетов врага… Подполковник Вячеслав Ерко – командир эскадрильи 40-й бригады тактической авиации. Одним из первых вступил в воздушное сражение с российскими войсками. В этом бою было сбито 5 вражеских самолетов. Ерко пришлось катапультироваться из горящей авиамашины, но россияне повредили его парашют – летчик погиб. Ему было 36. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
28-летний Алексей из Беларуси - доброволец батальона Кастуся Калиновского. Парень, защищающий Украину, потерял ногу во время обороны Бучи, поставил протез и снова рвется на фронт. А пока помогает побратимам с организационными вопросами, инструктирует молодежь, оказывает психологическую помощь раненым.
История героя
Хроника агрессии
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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