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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Україна може перемогти Росію, незважаючи на її військову перевагу. Що пишуть західні ЗМІ

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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8 червня, 12:00
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ЗСУ має всі шанси перемогти окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"
ЗСУ має всі шанси перемогти окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Ведучі світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють жорстку політику Бориса Джонсона, наближення дефолту Росії та війну на виснаження в Україні

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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Прем'єр Великобританії Джонсон зайняв найжорсткішу лінію у захисті України

Американська газета The Washington Post пише, що британський прем'єр-міністр Борис Джонсон зайняв найбільш жорстку лінію захисту інтересів України. Його уряд намагається створити нову "глобальну" ідентичність Британії після Brexit. Ентузіазм Джонсона не залишився непоміченим в Україні. Повідомляється, що місто поблизу Одеси назвало вулицю на честь прем'єр-міністра Великої Британії. Пекарня в Києві навіть приготувала особливу випічку на його честь – торт з яблуками та корицею, прикрашений оборками з безе зверху, на честь постійно неохайного волосся Джонсона.

Жорсткі санкції США та ЄС наближають Росію до дефолту

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що остання виплата за зовнішніми боргами Росії не дійшла кредитора. Гроші застрягли на вирішальній ланці на шляху до іноземних інвесторів, оскільки жорсткіші санкції США та Європейського Союзу наближають Кремль до дефолту.

Світовий банк дасть Україні $1,49 мільярда

Міжнародне агентство новин Reuters інформує, що виконавча рада Світового банку у вівторок схвалила додаткове фінансування для України у розмірі 1,49 мільярда доларів для виплати заробітної плати державним та соціальним працівникам, збільшивши загальну обіцяну підтримку банку до більш ніж $4 мільярди. У заяві Світового банку йдеться про те, що останнє фінансування підтримується гарантіями від Великобританії, Нідерландів, Литви та Латвії. Проект також підтримується паралельним фінансуванням з Італії та внеском нового донорського трастового фонду.

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В Україні розпочалася стадія війни на виснаження

Британський журнал The Economist пише, що війна в Україні переходить у стадію війни на виснаження. За даними компанії Rochan Consulting, яка відстежує війну, з середини квітня по кінець травня Росія на сході України захопила 450 кв км, а це менше третини площі Лондона, що навряд чи можна вважати успіхом. Схоже, ні Росія, ні Україна не зможуть зробити вирішальний прорив. У той самий час кожен сподівається перетерти одне одного у війні виснаження.

Україна може перемогти Росію, незважаючи на її військову перевагу

Видання The Wall Street Journal повідомляє, що стримуючий росіян успіх України може переконати деяких насторожених західних лідерів, що Київ має шанс перемогти великі російські сили і зрештою отримати найкращу позицію в переговорах із Москвою.

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Герої не вмирають!

Збили 5 літаків ворога... Підполковник В’ячеслав Єрко - командир ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації. Одним з перших вступив у повітряний бій з російськими військами. У цьому бою було збито 5 ворожих літаків. Єрко довелось катапультуватися зі своєї палаючої авіамашини, але росіяни пошкодили його парашут - льотчик загинув. Йому було 36. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
28-річний Олексій із Білорусі – доброволець батальйону Кастуся Каліновського. Хлопець, який захищає Україну, втратив ногу під час оборони Бучі, поставив протез і знову рветься на фронт. А поки що допомагає побратимам з організаційними питаннями, інструктує молодь, надає психологічну допомогу пораненим.
Історія героя
Хроніка агресії
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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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