Україна може перемогти Росію, незважаючи на її військову перевагу. Що пишуть західні ЗМІ

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових мас-медіа

ЗСУ має всі шанси перемогти окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Ведучі світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють жорстку політику Бориса Джонсона, наближення дефолту Росії та війну на виснаження в Україні

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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Прем'єр Великобританії Джонсон зайняв найжорсткішу лінію у захисті України

Американська газета The Washington Post пише, що британський прем'єр-міністр Борис Джонсон зайняв найбільш жорстку лінію захисту інтересів України. Його уряд намагається створити нову "глобальну" ідентичність Британії після Brexit. Ентузіазм Джонсона не залишився непоміченим в Україні. Повідомляється, що місто поблизу Одеси назвало вулицю на честь прем'єр-міністра Великої Британії. Пекарня в Києві навіть приготувала особливу випічку на його честь – торт з яблуками та корицею, прикрашений оборками з безе зверху, на честь постійно неохайного волосся Джонсона.

Жорсткі санкції США та ЄС наближають Росію до дефолту

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що остання виплата за зовнішніми боргами Росії не дійшла кредитора. Гроші застрягли на вирішальній ланці на шляху до іноземних інвесторів, оскільки жорсткіші санкції США та Європейського Союзу наближають Кремль до дефолту.

Світовий банк дасть Україні $1,49 мільярда

Міжнародне агентство новин Reuters інформує, що виконавча рада Світового банку у вівторок схвалила додаткове фінансування для України у розмірі 1,49 мільярда доларів для виплати заробітної плати державним та соціальним працівникам, збільшивши загальну обіцяну підтримку банку до більш ніж $4 мільярди. У заяві Світового банку йдеться про те, що останнє фінансування підтримується гарантіями від Великобританії, Нідерландів, Литви та Латвії. Проект також підтримується паралельним фінансуванням з Італії та внеском нового донорського трастового фонду.

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В Україні розпочалася стадія війни на виснаження

Британський журнал The Economist пише, що війна в Україні переходить у стадію війни на виснаження. За даними компанії Rochan Consulting, яка відстежує війну, з середини квітня по кінець травня Росія на сході України захопила 450 кв км, а це менше третини площі Лондона, що навряд чи можна вважати успіхом. Схоже, ні Росія, ні Україна не зможуть зробити вирішальний прорив. У той самий час кожен сподівається перетерти одне одного у війні виснаження.

Україна може перемогти Росію, незважаючи на її військову перевагу

Видання The Wall Street Journal повідомляє, що стримуючий росіян успіх України може переконати деяких насторожених західних лідерів, що Київ має шанс перемогти великі російські сили і зрештою отримати найкращу позицію в переговорах із Москвою.

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