Российские захватчики накрыли огнем Сумскую область

В результате очередной атаки пострадавших нет

Оккупанты продолжают вести обстрелы/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты минувшие сутки продолжали обстреливать Сумскую область. В частности, захватчики атаковали Великописаревскую, Юнаковскую, Краснопольскую громады и Шосткинский район.

Об этом сообщил глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий.

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"Около полудня враг вел огонь из артиллерии по Великописаревской и Юнаковской общинам. После 15 был прилет из миномета по Краснопольскому району. Почти в 23 рашиста начали бить из минометов по территориям Шосткинского района", — говорится в сообщении.

Живицкий добавил, что все обстрелы российские захватчики вели с территории РФ. По предварительным данным, разрушений и пострадавших в результате атаки нет.

ВСУ на Востоке заставили РФ поджать хвост на важных направлениях

Российские войска пытались штурмовать по нескольким направлениям и обстреливали населенные пункты из артиллерии. Украинские военные успешно отбили ряд атак и не дали противнику продвинуться дальше. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

На Бахмутском направлении украинские военные успешно сдерживают штурмовые действия в районе Камышевахи. Враг предпринял попытки штурма в направлении Светлодарской и Углегорской ТЭС, но безуспешно.

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Возле Нагорного наши защитники нанесли огневое поражение подразделениям оккупантов. После неудачной попытки штурма враг отошел на занятые ранее позиции.

На Сиверском направлении враг обстрелял населенные пункты Сеньковка Черниговской области, Сопич, Константиновку, Старые Вырки и Большую Писаревку Сумской области.

На Харьковском направлении противник ведет бои для удерживания занятых рубежей, продолжает обстрелы наших войск, минирует местность.

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На Славянском направлении враг готовится к наступлению на город Славянск. Также были обстреляны районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Долина, Курулька, Грушеваха, Красная Поляна и Шнурки.

На Северодонецком направлении враг обстреливал подразделения наших войск и гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское и Метелкино.

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