Разведка Британии назвала ключевой фактор, от которого будет зависеть наступление РФ

Оккупанты должны будут выполнять эти важные для них задачи под обстрелы украинских защитников

Оккупантам придется проводить штурмовые форсировки рек. / Фото: Коллаж: Сегодня

В прошлые выходные бой вокруг Северодонецка в Луганской области продолжался. В ближайшие месяцы форсирование рек, вероятно, станет одним из наиболее важных определяющих факторов в ходе войны.

Об этом заявили в разведке Минобороны Великобритании в Twitter.

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В разведке напомнили, что ключевой для России 90-километровый участок линии фронта на Донбассе лежит к западу от реки Северский Донец.

"Для достижения успеха на нынешнем оперативном этапе наступления на Донбасс России придется либо проводить амбициозные фланговые действия, либо проводить штурмовые форсирования рек", – отметили в Минобороны Британии.

Для России форсирование рек является важной задачей, ведь переправы придется возводить под обстрелами ВСУ.

"Украинским силам часто удавалось снести мосты, прежде чем они отступят, в то время как Россия изо всех сил пыталась наладить сложную координацию, необходимую для проведения успешных крупномасштабных переправ через реки под обстрелом", – добавили в разведке.

Оккупанты взорвали два моста в Северодонецке

Напомним, что 12 июня стало известно, что российские оккупанты уничтожили уже два из трех мостов, ведущих в Северодонецк.

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"Рашисты ночью разрушили второй мост, ведущий в областной центр, прямо сейчас орки массово обстреливают из артиллерии последний, третий путепровод в город. Россияне бросают все силы, чтобы отрезать Северодонецк. Следующие два-три дня будут показательными", — сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

Ранее мы писали, что после 22 июня противостояние в войне против России может немного уменьшиться. Мощность наступления в Северодонецке слабнет. А к концу июня российские солдаты могут перейти уже к позиционной войне.

Также сообщалось, что блицкриг России по захвату Северодонецка провалился. Однако ситуация в городе очень тяжелая.