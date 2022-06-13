Советник Резникова заявил о провале еще одного блицкрига РФ

Упорное сопротивление украинских солдат сорвало планы оккупантов

У Резникова констатировали, что контратаки ВСУ будут более эффективны после поставок оружия. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская армия по-прежнему контролирует завод "Азот" в Северодонецке, на территории которого укрывается большое количество гражданских лиц. Блицкриг России по захвату города провалился. Однако ситуация очень тяжелая.

Об этом заявил в интервью DW советник министра обороны Украины Алексея Резникова Юрий Сак в понедельник, 13 июня.

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"Еще один российский блицкриг провалился из-за упорного сопротивления украинских солдат", – сказал Сак.

В то же время, по его словам, с гуманитарной точки зрения ситуация в Северодонецке "очень, очень тяжелая" и похожа на ту, которая была в осажденном Мариуполе, хотя сейчас события развиваются более динамично.

"Идут уличные бои. В отдельных местах украинская армия предпринимает контратаки, которые могли бы проводиться более эффективно", если бы Украина в кратчайшие сроки получила в распоряжение тяжелые вооружения", – подчеркнул Сак.

Ситуация в Северодонецке

Российские оккупанты уничтожили уже два из трех мостов, ведущих в Северодонецк. Оккупационными силами России разрушен автомобильный мост "Пролетарский", который соединял Северодонецк и Лисичанск, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Россияне бросают все силы, чтобы отрезать Северодонецк. Следующие два-три дня будут показательными", – уверен Гайдай.

Раньше мы сообщали, что оккупантам нужно будет обеспечить дальнейшие сложные оперативные цели за пределами Северодонецка, включая ключевой город Краматорск и главную дорогу М04 Днепр – Донецк.

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Также сообщалось, что россияне понесли очень большие потери в Северодонецке и на окраинах.