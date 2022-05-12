ВСУ взорвали два понтонных моста, помешав оккупантам перейти Северский Донец (фото)

Украинские военные дважды за последние сутки останавливали попытки российских оккупантов форсировать реку Северский Донец в Луганской области, взорвав два понтонных моста возле Белогоровки.
Об этом пишет CNN.
Фото со спутника
Как отмечается, на спутниковом снимке, полученном с помощью разведывательной компании BlackSky, виден российский понтонный мост, пересекающий реку 10 мая, вскоре после того, как украинская артиллерия обстреляла окрестности.
На фото видно, как дым поднимается с западного берега реки Северский Донец на одном конце моста. На восточном берегу видны воронки и дым, в том числе вокруг переправившейся военной техники РФ.
Дополнительные фотографии, также сделанные беспилотником, показывают, что оккупанты пытались построить второй понтонный мост через реку. Этот мост тоже был взорван украинскими военными.
"Пересечение топографии Украины, особенно ее рек, неоднократно доказывало логистический кошмар, который в течение нескольких недель мешал российскому военному продвижению во многих частях Украины. В более отдаленных районах или в местах, где мосты были взорваны, прибегают к использованию понтонных мостов", – говорится в сообщении.
Напомним, украинские военные продолжают удерживать российского агрессора и на востоке Украины. За день, 11 мая, оккупанты совершили пять атак.