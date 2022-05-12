ВСУ взорвали два понтонных моста, помешав оккупантам перейти Северский Донец (фото)

На восточном берегу видны воронки и дым

Украинские военные взорвали два понтонных моста возле Белогоровки. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные дважды за последние сутки останавливали попытки российских оккупантов форсировать реку Северский Донец в Луганской области, взорвав два понтонных моста возле Белогоровки.

Об этом пишет CNN.

Реклама

Фото со спутника

Как отмечается, на спутниковом снимке, полученном с помощью разведывательной компании BlackSky, виден российский понтонный мост, пересекающий реку 10 мая, вскоре после того, как украинская артиллерия обстреляла окрестности.

На фото видно, как дым поднимается с западного берега реки Северский Донец на одном конце моста. На восточном берегу видны воронки и дым, в том числе вокруг переправившейся военной техники РФ.

Фото – CNN.

Реклама

Фото – CNN.

Дополнительные фотографии, также сделанные беспилотником, показывают, что оккупанты пытались построить второй понтонный мост через реку. Этот мост тоже был взорван украинскими военными.

Фото – CNN.

Реклама

"Пересечение топографии Украины, особенно ее рек, неоднократно доказывало логистический кошмар, который в течение нескольких недель мешал российскому военному продвижению во многих частях Украины. В более отдаленных районах или в местах, где мосты были взорваны, прибегают к использованию понтонных мостов", – говорится в сообщении.

Фото – CNN.

Напомним, украинские военные продолжают удерживать российского агрессора и на востоке Украины. За день, 11 мая, оккупанты совершили пять атак.

Читайте также: