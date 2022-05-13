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Пленный оккупант РФ со слезами попросил жену забрать его домой (видео)

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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13 мая, 16:04
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В плен российский солдат попал в девятых числах мая
Российский военный звонит жене
Российский военный звонит жене / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский военный, который находится в плену пообщался по телефону с супругой и попросил ее связаться с другими женами солдат РФ, которые также находятся плену, объединиться и подать списки на обмен пленными. Об этом сообщает в Telegram-канале Служба безопасности Украине.

Что просил оккупант

"Нахожусь в плену, со мной обращаются очень хорошо, все нормально, живой, здоровый, не плачь, нормально все. Если хотите, чтобы меня на обмен как-то или что-то тебе надо договориться с девушками других парней, которые со мной, с Вовкиной женой, чтобы вы начали штурмовать нашу часть там, где мы служим, у тебя записано, где я служу, чтобы нас подали в списки на обмен, потому, то мы числимся, как без вести пропавшие. Сговоритесь с другими женами и дайте им по балде", – рассказал он о сложившейся с ним ситуации и условиях в плену.

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Также он со слезами на глазах пообщался с сыном и дочкой.

"У меня тоже все нормально, все будет хорошо – не переживай, дай Бог вернусь, в футбол поиграем, на рыбалку сходим", – пообещал он ребенку.

Оккупант рассказал, что попал в плен 9 числа приблизительно.

Обмен пленными

  • Верещук заявляла, что Украина отказывается проводить обмен пленными с Россией, если в списке нет женщин. Оккупанты захватили в плен почти 500 украинок.
  • 21 апреля состоялся очередной обменпленными. В Украину вернулись 19 человек.
  • 19 апреля был проведен новый обмен пленными. В Украину возвращаются 76 человек. Это был пятый обмен пленными.
  • Предварительный обмен пленниками между Украиной и Россией состоялся 14 апреля по приказу президента Владимира Зеленского. Из российского плена освободили 30 украинцев, среди которых восемь гражданских. Также из плена РФ удалось освободить двух украинских пилотов, которые рассказали об изнурительных допросах украинских военных оккупантами.
  • 13 апреля президент Зеленский предложил обменятькума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука на защитников и мирных жителей заблокированного Мариуполя.

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