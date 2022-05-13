Пленный оккупант РФ со слезами попросил жену забрать его домой (видео)

Российский военный, который находится в плену пообщался по телефону с супругой и попросил ее связаться с другими женами солдат РФ, которые также находятся плену, объединиться и подать списки на обмен пленными. Об этом сообщает в Telegram-канале Служба безопасности Украине.
Что просил оккупант
"Нахожусь в плену, со мной обращаются очень хорошо, все нормально, живой, здоровый, не плачь, нормально все. Если хотите, чтобы меня на обмен как-то или что-то тебе надо договориться с девушками других парней, которые со мной, с Вовкиной женой, чтобы вы начали штурмовать нашу часть там, где мы служим, у тебя записано, где я служу, чтобы нас подали в списки на обмен, потому, то мы числимся, как без вести пропавшие. Сговоритесь с другими женами и дайте им по балде", – рассказал он о сложившейся с ним ситуации и условиях в плену.
Также он со слезами на глазах пообщался с сыном и дочкой.
"У меня тоже все нормально, все будет хорошо – не переживай, дай Бог вернусь, в футбол поиграем, на рыбалку сходим", – пообещал он ребенку.
Оккупант рассказал, что попал в плен 9 числа приблизительно.
Обмен пленными
- Верещук заявляла, что Украина отказывается проводить обмен пленными с Россией, если в списке нет женщин. Оккупанты захватили в плен почти 500 украинок.
- 21 апреля состоялся очередной обменпленными. В Украину вернулись 19 человек.
- 19 апреля был проведен новый обмен пленными. В Украину возвращаются 76 человек. Это был пятый обмен пленными.
- Предварительный обмен пленниками между Украиной и Россией состоялся 14 апреля по приказу президента Владимира Зеленского. Из российского плена освободили 30 украинцев, среди которых – восемь гражданских. Также из плена РФ удалось освободить двух украинских пилотов, которые рассказали об изнурительных допросах украинских военных оккупантами.
- 13 апреля президент Зеленский предложил обменятькума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука на защитников и мирных жителей заблокированного Мариуполя.