Пленный оккупант РФ со слезами попросил жену забрать его домой (видео)

В плен российский солдат попал в девятых числах мая

Российский военный звонит жене / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский военный, который находится в плену пообщался по телефону с супругой и попросил ее связаться с другими женами солдат РФ, которые также находятся плену, объединиться и подать списки на обмен пленными. Об этом сообщает в Telegram-канале Служба безопасности Украине.

Что просил оккупант

"Нахожусь в плену, со мной обращаются очень хорошо, все нормально, живой, здоровый, не плачь, нормально все. Если хотите, чтобы меня на обмен как-то или что-то тебе надо договориться с девушками других парней, которые со мной, с Вовкиной женой, чтобы вы начали штурмовать нашу часть там, где мы служим, у тебя записано, где я служу, чтобы нас подали в списки на обмен, потому, то мы числимся, как без вести пропавшие. Сговоритесь с другими женами и дайте им по балде", – рассказал он о сложившейся с ним ситуации и условиях в плену.

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Также он со слезами на глазах пообщался с сыном и дочкой.

"У меня тоже все нормально, все будет хорошо – не переживай, дай Бог вернусь, в футбол поиграем, на рыбалку сходим", – пообещал он ребенку.

Оккупант рассказал, что попал в плен 9 числа приблизительно.

Обмен пленными