В ISW сообщили об угрожающих планах РФ на Бахмут

Несмотря на оперативную паузу, россияне проводят операции по подготовке условий к предстоящему наступлению

Военные РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты предположительно усиливают артиллерийские и ракетные удары западнее Бахмута, чтобы изолировать город от линий коммуникаций.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Уточняется, что хотя у россиян есть "оперативная пауза", они участвуют в операциях, чтобы подготовить условия для будущих наступлений.

В частности, россияне провели ограниченную и безуспешную наземную атаку к северу от Донецка и ограниченные разведывательные операции к северо-западу от Славянска.

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Также ISW пишет, что российское военное руководство продолжает формировать специальные добровольческие отряды и боевые организации, частично состоящие из пожилых мужчин и преступников.

Ключевые выводы ISW:

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российские войска находятся в паузе на ТВД боевых действий в Украине и ведут боевые действия для создания условий для будущих наступательных действий;

российские войска провели ограниченные поисковые операции к северо-западу от Славянска;

российские войска, вероятно, усиливают артиллерийские и ракетные удары к западу от Бахмута, чтобы изолировать город от критических наземных коммуникаций (GLOCs);

российские войска совершили ограниченную и неудачную наземную атаку к северу от города Донецк;

российское военное руководство продолжает формировать специальные добровольческие подразделения и боевые организации частных военных компаний, частично состоящих из старших мужчин и преступников, для поддержки операций в Украине.

Ранее мы сообщали, что оккупанты не могут захватить всю Луганскую область, они захлебываются.

Также напомним, Путин взял на прицел область Украины для аннексии.