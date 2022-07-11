В ISW повідомили про загрозливі плани РФ на Бахмут

Незважаючи на оперативну паузу, росіяни проводять операції з підготовки умов майбутнього наступу

Військові РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти ймовірно посилюють артилерійські та ракетні удари на захід від Бахмута, щоб ізолювати місто від ліній комунікацій.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Уточнюється, що хоча у росіян є "оперативна пауза", вони беруть участь в операціях, щоб підготувати умови для майбутніх наступів.

Зокрема, росіяни провели обмежену і безуспішну наземну атаку на північ від Донецька і обмежені розвідувальні операції на північний захід від Слов'янська.

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Також ISW пише, що російське військове керівництво продовжує формувати спеціальні добровольчі загони і бойові організації, що частково складаються з літніх чоловіків і злочинців.

Ключові висновки ISW:

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російські війська перебувають у паузі на ТВД бойових дій в Україні і ведуть бойові дії для створення умов для майбутніх наступальних дій;

російські війська провели обмежені пошукові операції на північний захід від Слов'янська;

російські війська, ймовірно, посилюють артилерійські та ракетні удари на захід від Бахмута, щоб ізолювати місто від критичних наземних комунікацій (GLOCs);

російські війська здійснили обмежену та невдалу наземну атаку на північ від міста Донецьк;

російське військове керівництво продовжує формувати спеціальні добровольчі підрозділи та бойові організації приватних військових компаній, які частково складаються зі старших чоловіків та злочинців, для підтримки операцій в Україні.

Раніше ми повідомляли, що окупанти не можуть захопити всю Луганську область, вони захлинаються.

Також нагадаємо, Путін узяв на приціл область України для анексії.