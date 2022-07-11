В ISW повідомили про загрозливі плани РФ на Бахмут

Російські окупанти ймовірно посилюють артилерійські та ракетні удари на захід від Бахмута, щоб ізолювати місто від ліній комунікацій.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Уточнюється, що хоча у росіян є "оперативна пауза", вони беруть участь в операціях, щоб підготувати умови для майбутніх наступів.
Зокрема, росіяни провели обмежену і безуспішну наземну атаку на північ від Донецька і обмежені розвідувальні операції на північний захід від Слов'янська.
Також ISW пише, що російське військове керівництво продовжує формувати спеціальні добровольчі загони і бойові організації, що частково складаються з літніх чоловіків і злочинців.
Ключові висновки ISW:
- російські війська перебувають у паузі на ТВД бойових дій в Україні і ведуть бойові дії для створення умов для майбутніх наступальних дій;
- російські війська провели обмежені пошукові операції на північний захід від Слов'янська;
- російські війська, ймовірно, посилюють артилерійські та ракетні удари на захід від Бахмута, щоб ізолювати місто від критичних наземних комунікацій (GLOCs);
- російські війська здійснили обмежену та невдалу наземну атаку на північ від міста Донецьк;
- російське військове керівництво продовжує формувати спеціальні добровольчі підрозділи та бойові організації приватних військових компаній, які частково складаються зі старших чоловіків та злочинців, для підтримки операцій в Україні.
Раніше ми повідомляли, що окупанти не можуть захопити всю Луганську область, вони захлинаються.
Також нагадаємо, Путін узяв на приціл область України для анексії.