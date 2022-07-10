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Путін взяв на приціл область України для анексії – ISW

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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10 липня, 06:45
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Американські аналітики вказали на ознаки таких планів агресора
Володимир Путін (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Путін (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Російська влада не залишає спроб анексувати, окрім Донбасу та півдня України, Харківську область.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Підтримувана Росією окупаційна влада Харківської області заявила, що Харківська область є "невіддільною частиною російської землі", вказуючи на те, що Кремль, ймовірно, має намір анексувати частину або всю Харківську область.

Російський окупаційний уряд у Харківській області оприлюднив новий прапор для окупаційного режиму із зображенням російського імператорського двоголового орла та символів з Харківського герба XVIII ст.

"Використання окупаційним урядом Харківської області образів і риторики імперської Росії, чітко вказують на анексію... і це підкріплює попередню оцінку ISW про те, що Кремль має більш широкі територіальні цілі, ніж захоплення Донецької та Луганської областей або навіть утримання півдня України", – відзначають аналітики.

Ключові висновки аналітиків ISW:

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  • Російські війська продовжували безуспішні штурми на північний захід від Слов'янська і вели наступальні дії на схід від Сіверська з району Лисичанська.

  • Окупанти продовжували локалізовані атаки на північний захід від міста Харків, ймовірно, намагаючись захистити Російські наземні лінії зв'язку в цьому районі.

  • Загарбники продовжують стикатися з нестачею особового складу і техніки, покладаючись на старі бронетранспортери і запускаючи нові кампанії прихованої мобілізації.

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  • Російські війська продовжували висувати умови для анексії Донбасу, Харківської області та Півдня України.

ISW зазначає, що 9 липня російські війська не отримали підтверджених територіальних здобутків біля міста Харкова, але продовжували спроби ймовірних руйнівних атак, щоб перешкодити українським контратакам.

Раніше ми повідомляли, що окупанти влаштували вечірній обстріл Харкова, після "прильотів" почалася пожежа.

Також нагадаємо, у Маріуполі окупанти створили нову загрозу для людей.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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