Найдены документы РФ, как планировалось наступление

Цифровой носитель содержал более сотни гигабайт данных о зенитно-артиллерийском подразделении рф с местом дислокации в московской области

Обнародованный данные / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черниговской области был выявлены внешние накопители, на котором находились документы одной из воинских частей Армии России. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Телеграме.

"На Черниговщине оперативные сотрудники Госпогранслужбы обнаружили внешний накопитель, на котором находились документы одной из воинских частей РФ, которая участвовала в боевых действиях на территории Украины", – говорится в сообщении.

Проанализировав их, пограничники установили, что речь идет о зенитно-артиллерийском подразделении РФ, которое дислоцируется в Московской области и участвовало в боях на территории Украины.

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В общей сложности речь идет о более чем сотне гигабайт данных, которые содержал обнаруженный цифровой носитель.

– Такая информация поможет установить военнослужащих, причастных к вооруженному вторжению в Украину. В частности, правоохранители нашли штатно-должностное расписание с биографическими данными российских военных, техническую документацию вооружения и военной техники, — отметили в ГПСУ.

Можно ли украсть данные?

После масштабной хакерской атаки на сайты министерств и оналайн портал "Дія" до сих пор не удалось восстановить работу всех ресурсов. Однако больше всего украинцев волнует – произошла ли утечка данных из приложения "Дія"