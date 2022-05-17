Один із найдосвідченіших пілотів: історія загиблого Героя України Олександра Григор'єва

Полковник Олександр Григор'єв не повернувся з бойового завдання

Олександр Григор'єв посмертно отримав Героя України / Фото: Колаж: Сьогодні

Військовий льотчик Олександр Григор'єв, який загинув під Києвом на початку війни з Росією, посмертно отримав звання Героя України.

Як повідомляє "Новинарня", полковник Олександр Григор'єв (1983 р.н.) – вертолітник із міста Броди на Львівщині, загинув 28 лютого 2022 року біля селища Макарів у Бучанському районі Київської області.

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Григор'єв – військовий льотчик підрозділу 16 ОБрАА, учасник АТО/ООС, досвідчений льотчик-інструктор, учасник миротворчого контингенту. Один із небагатьох українських вертолітників, хто виконував посадку у кратер вулкана Ньямлагіра в ДР Конго.

Льотчик загинув у складі екіпажу вертольоту Мі-8 (разом із Дмитром Нестеруком та Василем Гнатюком) під час виконання польотного бойового завдання на Київщині. У гелікоптер влучила ворожа ракета, зв’язок з екіпажем був втрачений. Лише після звільнення Київської області вдалося забрати тіла наших пілотів.

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