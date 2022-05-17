Один із найдосвідченіших пілотів: історія загиблого Героя України Олександра Григор'єва

Військовий льотчик Олександр Григор'єв, який загинув під Києвом на початку війни з Росією, посмертно отримав звання Героя України.
Як повідомляє "Новинарня", полковник Олександр Григор'єв (1983 р.н.) – вертолітник із міста Броди на Львівщині, загинув 28 лютого 2022 року біля селища Макарів у Бучанському районі Київської області.
Григор'єв – військовий льотчик підрозділу 16 ОБрАА, учасник АТО/ООС, досвідчений льотчик-інструктор, учасник миротворчого контингенту. Один із небагатьох українських вертолітників, хто виконував посадку у кратер вулкана Ньямлагіра в ДР Конго.
Льотчик загинув у складі екіпажу вертольоту Мі-8 (разом із Дмитром Нестеруком та Василем Гнатюком) під час виконання польотного бойового завдання на Київщині. У гелікоптер влучила ворожа ракета, зв’язок з екіпажем був втрачений. Лише після звільнення Київської області вдалося забрати тіла наших пілотів.
Герої України
- Під час жорстокого бою під Глуховом Сумської області загинув український військовослужбовець Михайло Несольоний. Він захищав країну в складі 58-ї окремої механізованої бригади. Михайло посмертно одержав звання Героя України.
- 12 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Герой України п'ятьом захисникам України, серед них одному – посмертно.
- Кулеметник Сергій Кулик (позивний Боцман) посмертно одержав звання Героя України. Під час боїв за Гостомель Кулик ціною свого життя врятував побратимів, викликавши ворожий вогонь на себе.