Один из самых опытных летчиков: история погибшего Героя Украины Александра Григорьева

Военному летчику Александру Григорьеву, погибшему под Киевом в начале войны с Россией, посмертно присвоили звание Героя Украины.
Как сообщает "Новинарня", полковник Александр Григорьев (1983 г.р.) – вертолетчик из города Броды на Львовщине, погиб 28 февраля 2022 года возле поселка Макаров в Бучанском районе Киевской области.
Григорьев – военный летчик подразделения 16 ОБрАА, участник АТО/ООС, опытный летчик-инструктор, участник миротворческого контингента. Один из немногих украинских вертолетчиков, выполнявших посадку в кратер вулкана Ньямлагира в ДР Конго.
Летчик погиб в составе экипажа вертолета Ми-8 (вместе с Дмитрием Нестеруком и Василием Гнатюком) при выполнении полетного боевого задания в Киевской области. В вертолет попала вражеская ракета, связь с экипажем была потеряна. Только после освобождения Киевской области удалось забрать тела наших пилотов.
Герои Украины
- Во время жестокого боя под Глуховом Сумской области погиб украинский военнослужащий Михаил Несоленый. Он защищал страну в составе 58-й отдельной механизированной бригады. Михаил посмертно получил звание Героя Украины.
- 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Герой Украины пятерым защитникам Украины, среди них одному — посмертно.
- Пулеметчик Сергей Кулик (позывной Боцман) посмертно получил звание Героя Украины. Во время боев за Гостомель Кулик ценой своей жизни спас побратимов, вызвав вражеский огонь на себя.