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Один из самых опытных летчиков: история погибшего Героя Украины Александра Григорьева

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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17 мая, 10:43
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Полковник Александр Григорьев не вернулся с боевого задания
Александр Григорьев посмертно получил Героя Украины
Александр Григорьев посмертно получил Героя Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Военному летчику Александру Григорьеву, погибшему под Киевом в начале войны с Россией, посмертно присвоили звание Героя Украины.

Как сообщает "Новинарня", полковник Александр Григорьев (1983 г.р.) – вертолетчик из города Броды на Львовщине, погиб 28 февраля 2022 года возле поселка Макаров в Бучанском районе Киевской области.

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Григорьев – военный летчик подразделения 16 ОБрАА, участник АТО/ООС, опытный летчик-инструктор, участник миротворческого контингента. Один из немногих украинских вертолетчиков, выполнявших посадку в кратер вулкана Ньямлагира в ДР Конго.

Летчик погиб в составе экипажа вертолета Ми-8 (вместе с Дмитрием Нестеруком и Василием Гнатюком) при выполнении полетного боевого задания в Киевской области. В вертолет попала вражеская ракета, связь с экипажем была потеряна. Только после освобождения Киевской области удалось забрать тела наших пилотов.

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Герои Украины

  • Во время жестокого боя под Глуховом Сумской области погиб украинский военнослужащий Михаил Несоленый. Он защищал страну в составе 58-й отдельной механизированной бригады. Михаил посмертно получил звание Героя Украины.
  • 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Герой Украины пятерым защитникам Украины, среди них одному — посмертно.
  • Пулеметчик Сергей Кулик (позывной Боцман) посмертно получил звание Героя Украины. Во время боев за Гостомель Кулик ценой своей жизни спас побратимов, вызвав вражеский огонь на себя.

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Герої не вмирають!

Тот, кто спас авиацию ВМС… Полковник Игорь Бедзай - начальник службы безопасности полетов, старший инспектор-летчик Командования Военно-Морских Сил ВСУ. Один из лучших военных пилотов страны. Это именно он в 2014-м, не дожидаясь приказов сверху, спас авиацию ВМС из оккупированного Крыма. Погиб в мае 2022-го при выполнении боевого задания. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
На фото - 15-летняя девочка-сирота, которая села за руль обстрелянного автомобиля, чтобы помочь незнакомым раненым людям - трем мужчинам и женщине, пытавшимся эвакуироваться. Ехала 30 километров с простреленными ногами – от Попасной до Бахмута – по заминированной дороге, но довезла раненых в больницу. Номинирована на звание ГСЧС – «Герой-спасатель».
История и видео спасения
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