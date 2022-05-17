Один из самых опытных летчиков: история погибшего Героя Украины Александра Григорьева

Полковник Александр Григорьев не вернулся с боевого задания

Александр Григорьев посмертно получил Героя Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Военному летчику Александру Григорьеву, погибшему под Киевом в начале войны с Россией, посмертно присвоили звание Героя Украины.

Как сообщает "Новинарня", полковник Александр Григорьев (1983 г.р.) – вертолетчик из города Броды на Львовщине, погиб 28 февраля 2022 года возле поселка Макаров в Бучанском районе Киевской области.

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Григорьев – военный летчик подразделения 16 ОБрАА, участник АТО/ООС, опытный летчик-инструктор, участник миротворческого контингента. Один из немногих украинских вертолетчиков, выполнявших посадку в кратер вулкана Ньямлагира в ДР Конго.

Летчик погиб в составе экипажа вертолета Ми-8 (вместе с Дмитрием Нестеруком и Василием Гнатюком) при выполнении полетного боевого задания в Киевской области. В вертолет попала вражеская ракета, связь с экипажем была потеряна. Только после освобождения Киевской области удалось забрать тела наших пилотов.

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