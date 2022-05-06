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Хімозброя проти росіян! Аваков розкрив план ФСБ щодо провокацій на кордоні з Україною

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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6 травня, 12:15
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Россія буде влаштовуватиме провокації на своїй же території для того, щоб звинуватити в цьому Україну
Аваков раскрыл план путина касательно химической атаки
Аваков раскрыл план путина касательно химической атаки / Фото: Колаж: Сьогодні

РФ буде використовувати хімічну зброю проти мирного населення РФ у Брянській, Курській, Білгородській та Воронезькій та Ростовській області з метою звинуватити в цьому Україну. Про це екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив під час ефіру "Україна разом" з Олегом Панютою та Лесею Вакулюк на YouTube-каналі "Україна 24".

"Людина, яка прийшла до влади на основі такого роду провокацій – вибухаючи вдома у власній країні і через це потрясіння робила собі популярність. Це його звичайний КДБісткий номер, і тому зараз, коли йому потрібно виправдати і придумати нові цілі для війни в Україні, для того, щоб якось мотивувати якось промиті пропагандою голови росіян, він думатиме про таку провокацію", – сказала Аваков.

За його словами, Україні відомо про плани путіна, і це зовсім не новина, інсайдери та розвідка, а також джерела добре працюють.

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"І нам точно відомо з достовірних джерел перевірених інсайдерів, що вони це докладно засуджують, що ФСБ поклало на стіл перед путіним саме такі провокації в прикордонних областях з Україною, щоб звинуватити Україну в нелюдських звірствах, щоб дати путіну привід оголосити загальну мобілізацію і таким чином мотивувати не мотивованих, деморалізованих солдатів та всю націю до "священної війни" проти України", – поділився Аваков інформацією.

Він зазначив, що потрібно дати цю інформацію для жителів російських міст, щоб вони знали, що путін готовий кинути їх у топку для досягнення мети.

"Нам багато що відомо, кожному російському генералу, що це не залишиться таємним, це нами буде викладено з фактами та доказами. Є час не робити це і прибрати хворого путіна", – резюмував він.

Окупанти застосовували хімзброю в Маріуполі

11 квітня російські окупанти скинули з безпілотника на Маріуполь отруйна речовина невідомого походження , повідомив окремий загін спеціального призначення "Азов"

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Постраждали як військові, так і цивільні особи . У них спостерігалася дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.

Згодом в "Азові" уточнили, що російські військові застосували бойову отруйну речовину "зарін" .

У свою чергу заступник міністра оборони України Ганна Маляр припустила, що окупанти могли використовувати фосфорні боєприпаси .

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Герої не вмирають!

Журналіст-воїн… Олександр Махов – воєнкор, який добровольцем пішов на фронт. Багато років працював на каналах «Україна» та «Україна 24» і висвітлював події на передовій. Був єдиним журналістом на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. В перерві між роботою на фронті відвідав Антарктиду… Загинув від обстрілів окупантів як воїн ЗСУ. Герої не вмирають!

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Нільс Абрахамсон – громадянин Швеції, організатор волонтерської організації Ambulans Ukraine Donation. Продав свою вітрильну яхту, щоб купити автомобілі швидкої допомоги для України. За кермом однієї з них він сам приїхав у Тростянець – місто, поряд з яким точилися запеклі бої з окупантами (Сумська обл.). Це врятувало життя сотням українців.
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ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

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КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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