Химоружие против россиян! Аваков раскрыл план ФСБ по провокациям на границе с Украиной

РФ будет использовать химическое оружие против мирного населения РФ в Брянской, Курской, Белгородской и Воронежской и Ростовской области с целью обвинить в этом Украину. Об этом экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заявил во время эфира "Украина вместе" с Олегом Панютой и Лесей Вакулюк на YouTube-канале "Украина 24".
"Человек, который пришел к власти на основе такого рода провокаций – взрывая дома в собственной стране и через это потрясение делал себе известность. Это его обычный КГБисткий номер, и поэтому, сейчас, когда ему нужно оправдать и придумать новые цели для войны в Украине, для того, чтобы как-то мотивировать как-то промытые пропагандой головы русских, он будет думать о такой провокации", – сказала Аваков.
По его словам, Украине известно о планах путина, и это совсем не новость, инсайдеры и разведка, а также источники, хорошо работают.
"И нам точно известно из достоверных источников проверенных инсайдеров, что они это подробно осуждают, что ФСБ положило на стол перед путиным как раз такого рода провокации в приграничных областях с Украиной, чтобы обвинить Украину в бесчеловечных зверствах, чтобы дать путину повод объявить мобилизацию всеобщую и таким образом мотивировать не мотивированных, деморализованных солдат и всю нацию к "священной войне" против Украины", – поделился Аваков информацией.
Он отметил, что нужно дать это информацию для жителей русских городов, чтобы они знали сами что путин готов бросить их в топку для достижения цели.
Далее по теме
"Нам многое что известно, каждому русскому генералу, что это не останется тайным, это нами буде изложено с фактами и доказательствами. Есть время не совершать это и убрать больного путина", – резюмировал он.
Оккупанты применяли химоружие в Мариуполе
11 апреля российские оккупанты сбросили с беспилотника на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сообщил отдельный отряд специального назначения "Азов"
Пострадали как военные, так и гражданские лица. У них наблюдалась дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.
Впоследствии в "Азове" уточнили, что российские военные применили боевое отравляющее вещество "зарин".
В свою очередь, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр предположила, что оккупанты могли использовать фосфорные боеприпасы.