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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Химоружие против россиян! Аваков раскрыл план ФСБ по провокациям на границе с Украиной

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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6 мая, 12:15
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Россия будет устраивать провокации на своей же территории для того, чтобы обвинить в этом Украину
Аваков раскрыл план путина касательно химической атаки
Аваков раскрыл план путина касательно химической атаки / Фото: Коллаж: Сегодня

РФ будет использовать химическое оружие против мирного населения РФ в Брянской, Курской, Белгородской и Воронежской и Ростовской области с целью обвинить в этом Украину. Об этом экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заявил во время эфира "Украина вместе" с Олегом Панютой и Лесей Вакулюк на YouTube-канале "Украина 24".

"Человек, который пришел к власти на основе такого рода провокаций – взрывая дома в собственной стране и через это потрясение делал себе известность. Это его обычный КГБисткий номер, и поэтому, сейчас, когда ему нужно оправдать и придумать новые цели для войны в Украине, для того, чтобы как-то мотивировать как-то промытые пропагандой головы русских, он будет думать о такой провокации", – сказала Аваков.

По его словам, Украине известно о планах путина, и это совсем не новость, инсайдеры и разведка, а также источники, хорошо работают.

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"И нам точно известно из достоверных источников проверенных инсайдеров, что они это подробно осуждают, что ФСБ положило на стол перед путиным как раз такого рода провокации в приграничных областях с Украиной, чтобы обвинить Украину в бесчеловечных зверствах, чтобы дать путину повод объявить мобилизацию всеобщую и таким образом мотивировать не мотивированных, деморализованных солдат и всю нацию к "священной войне" против Украины", – поделился Аваков информацией.

Он отметил, что нужно дать это информацию для жителей русских городов, чтобы они знали сами что путин готов бросить их в топку для достижения цели.

"Нам многое что известно, каждому русскому генералу, что это не останется тайным, это нами буде изложено с фактами и доказательствами. Есть время не совершать это и убрать больного путина", – резюмировал он.

Оккупанты применяли химоружие в Мариуполе

11 апреля российские оккупанты сбросили с беспилотника на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сообщил отдельный отряд специального назначения "Азов"

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Пострадали как военные, так и гражданские лица. У них наблюдалась дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.

Впоследствии в "Азове" уточнили, что российские военные применили боевое отравляющее вещество "зарин".

В свою очередь, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр предположила, что оккупанты могли использовать фосфорные боеприпасы.

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Герої не вмирають!

Журналист-воин... Александр Махов – военкорр, добровольцем ушедший на фронт. Много лет работал на каналах «Украина» и «Украина 24» и освещал события на передовой. Был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. В перерыве между работой на фронте побывал в Антарктиде… Погиб от обстрелов оккупантов как воин ВСУ.

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Нильс Абрахамсон - гражданин Швеции, организатор волонтерской организации Ambulans Ukraine Donation. Продал свою парусную яхту, чтобы купить автомобили скорой помощи для Украины. За рулем одной из них он сам приехал в Тростянец - город, рядом с которым шли ожесточенные бои с оккупантами (Сумская обл.). Это спасло жизни сотням украинцев.
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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