Аваков розповів, коли Росія втратить перевагу у повітрі й на морі

Україна завдяки своїй системі протиповітряної оборони незабаром доб'ється того, що армія Росії втратить свою перевагу у повітрі і на морі.
Таку думку висловив ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв'ю з телеведучою Наташою Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24".
Аваков вважає, що Україні не потрібно дуже багато коштів для того, щоб придбати відомий американський зенітний ракетний комплекс Patriot. За його словами, на всю країну потрібно всього 4-5 таких установок.
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Ексглава МВС вважає, що кошти знайти цілком ймовірно, але проблема в іншому – така установка могла б стати гарантією "на потім", але зараз треба приймати більш швидкі рішення.
"Patriot до кінця бойових дій ми отримати не зможемо, але сучасне протиповітряне озброєння ми уже отримуємо і це не тільки S-300 колишнього радянського виробництва, це й інші системи, зокрема британські, французькі, американські, які змінюють баланс", – сказав він.
Головною причиною для хвилювань, на думку ексглави МВС, є крилаті ракети – потрібно думати, як захищатися від них, оскільки ці ракети є швидкісними, а такі ракети, як "Кинджали" – надшвидкісними.
Проте Аваков заспокоїв, що такої зброї у Росії одиниці.
"І загалом – треба відзначити, що інтенсивність обстрілів із боку росіян потроху падає. Так, це не відчувають захисники Маріуполя чи Харкова, бо луплять і збоку Російської Федерації, не переходячи кордон. Але поступово ця ситуація буде вирівнюватися... Засоби ППО, якими зараз оснащена наша армія, будуть змінювати баланс. Я впевнений, що у підсумку ми доб'ємося і в повітрі, і на морі ситуації, коли у росіян не буде ніякої переваги. Це вже не фантазія, це реальність найближчого часу", – констатував Аваков.
Втрати окупантів в Україні
Генеральний штаб ЗСУ відзвітував, яких втрат зазнали російські війська у війні проти України станом на 25 квітня:
- бойових броньованих машин – 2258 од.;
- артилерійських систем – 411 од.;
- РСЗВ – 149 од.;
- засобів ППО – 69 од.;
- літаків – 181 од.;
- вертольотів – 154 од.;
- автомобільної техніки – 1566 од.;
- кораблі/катери – 8 од.;
- цистерн з ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20;
- спеціальна техніка – 28;
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.