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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Аваков розповів, коли Росія втратить перевагу у повітрі й на морі

Павло Заяць Павло Заяць
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25 квітня, 22:03
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Ексглава МВС оцінив успіхи української протиповітряної оборони
Аваков упевнений, що ЗСУ можуть позбавити армію Росії переваги у повітрі
Аваков упевнений, що ЗСУ можуть позбавити армію Росії переваги у повітрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна завдяки своїй системі протиповітряної оборони незабаром доб'ється того, що армія Росії втратить свою перевагу у повітрі і на морі.

Таку думку висловив ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв'ю з телеведучою Наташою Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24".

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Аваков вважає, що Україні не потрібно дуже багато коштів для того, щоб придбати відомий американський зенітний ракетний комплекс Patriot. За його словами, на всю країну потрібно всього 4-5 таких установок.

Ексглава МВС вважає, що кошти знайти цілком ймовірно, але проблема в іншому – така установка могла б стати гарантією "на потім", але зараз треба приймати більш швидкі рішення.

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"Patriot до кінця бойових дій ми отримати не зможемо, але сучасне протиповітряне озброєння ми уже отримуємо і це не тільки S-300 колишнього радянського виробництва, це й інші системи, зокрема британські, французькі, американські, які змінюють баланс", – сказав він.

Головною причиною для хвилювань, на думку ексглави МВС, є крилаті ракети – потрібно думати, як захищатися від них, оскільки ці ракети є швидкісними, а такі ракети, як "Кинджали" – надшвидкісними.

Проте Аваков заспокоїв, що такої зброї у Росії одиниці.

"І загалом – треба відзначити, що інтенсивність обстрілів із боку росіян потроху падає. Так, це не відчувають захисники Маріуполя чи Харкова, бо луплять і збоку Російської Федерації, не переходячи кордон. Але поступово ця ситуація буде вирівнюватися... Засоби ППО, якими зараз оснащена наша армія, будуть змінювати баланс. Я впевнений, що у підсумку ми доб'ємося і в повітрі, і на морі ситуації, коли у росіян не буде ніякої переваги. Це вже не фантазія, це реальність найближчого часу", – констатував Аваков.

Втрати окупантів в Україні

Генеральний штаб ЗСУ відзвітував, яких втрат зазнали російські війська у війні проти України станом на 25 квітня:

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  • бойових броньованих машин – 2258 од.;
  • артилерійських систем – 411 од.;
  • РСЗВ – 149 од.;
  • засобів ППО – 69 од.;
  • літаків – 181 од.;
  • вертольотів – 154 од.;
  • автомобільної техніки – 1566 од.;
  • кораблі/катери – 8 од.;
  • цистерн з ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20;
  • спеціальна техніка – 28;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:15 25 квітня
1
Особовий склад 21 900
Особовий склад
2
Літаки 181
Літаки
3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 884
Танки
5
ББМ 2258
ББМ
6
Артилерія 411
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 149
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 201
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
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Транспорт 1566
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